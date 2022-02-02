Demet Akalın

Sabıka Kalbime kurdum mahkeme Yargıladım seni her gece Hafifletici bir bahane bulamadım *** Bu sefer kendini yakalattın Konuşacak korunacak aşk bırakmadın *** Kalbime kurdum mahkeme Yargıladım seni her gece Hafifletici bir bahane bulamadım *** Yukarıda Allah var diye kendimi yokladım Hakkın var mı diye bir baktım Aklımı bayağı bir zorladım Yapamadım aşk gözünü açtı *** Ne bir dakika alırım ne bir dakika veririm Hayatın kıymetini senden iyi bilirim *** Sen âşık olanı üzdüysen eğer Aşk sihrini bozduysan eğer Cezalısın artık sabıkalısın

Aşk Aşk her şeyi geride bırakır En sevdiğim yanı hep önüne baktırır *** Düşünmeden geçmişi sildirir Bir bakmışsın ki iki yüzük seçtirir Düşünmeden yeniyi sevdirir Bir bakmışsın ki gelinlik giydirir *** Mutlu olan herkes el kaldırsın Kutla kutla kutla Çekemeyen aramızdan ayrılsın Hızla hızla hızla *** Mutlu olan herkes el kaldırsın Kutla kutla kutla Çekemeyen aramızdan ayrılsın Hızla hızla hızla