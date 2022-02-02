Demet Akalın

Sebebim yapamam söz veremem, sonu yok senle olamam kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim *** alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin yaralı gelme üstüne, inadı haklı sevgimin acılıyım, yaralıyım, ah dur *** kanarsam bir daha yasaklı aşklara kanarsam dili kara yalanlara olmaz kendim olamam zorla var olurum yarınsız gecelere boğulurum *** sebebim ah dünlerim, sebebim zor günlerim dualarım tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına

Bir Yolu Lazım Kalbimin hala kırık bir yanı Geçmişi silmenin bir yolu lazım Vicdanı zorlar ya ihanet hani Geleceği görmenin bir yolu lazım *** Derdim bir değil ki çare bulunsun Yüreğim kararsız çırpına dursun Diliminden yalnız sen sen anlıyorsun Buralardan kaçmanın bir yolu lazım *** Yolumu çizmiş kader Her günüm dünden beter Hayat oyununda bir enkaz almanın Bir yolu lazım bir yolu lazım Benim acilen hayatla barışmam lazım Bir yolu lazım

Hatıralar Yetmez Azalır fâni zaman Çoğalır aşka sevdam İsterse aşk diz çöker önümde Boyun eğer kadere *** Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Son nefeste hep birlikte Kalsan benimle *** Aşk, dön yoluma Azalırsa zaman hatıralar yetmez Aşk, dön yoluma Beni benle sakın tek başıma bırakma *** Aşk, dön yoluma Azalırsa zaman hatıralar yetmez Aşk, dön yoluma Beni benle sakın tek başıma bırakma *** Aşk, dön yoluma Azalırsa zaman hatıralar yetmez Aşk, dön yoluma Beni benle sakın tek başıma bırakma *** Aşk, dön yoluma Azalırsa zaman hatıralar yetmez Aşk, dön yoluma Beni benle sakın tek başıma bırakma *** Aşk (aşk) Aşk (aşk) Aşk, dön yoluma (aşk, dön yoluma) Aşk, bırakma (aşk, bırakma)

Sebebim Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim *** Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin Acılıyım, yaralıyım, ah dur *** Kanarsam bir daha yasaklı aşklara Kanarsam dili kara yalanlara Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum Yarınsız gecelere boğulurum *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına *** Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim *** Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin Acılıyım, yaralıyım, ah dur *** Kanarsam bir daha yasaklı aşklara Kanarsam dili kara yalanlara Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum Yarınsız gecelere boğulurum *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına (Kollarına, kollarına, kollarına) *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, zor günlerim *** Sonu yok, senle olamam Yasak aşkın kollarına Sebebim (Sebebim, sebebim, sebebim)

Sen Nasıl Delikanlısın Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Lafta seveni kalbim çekemiyor Yanlışa da tahammül edemiyor Dur demeyi de öğrendim Her şey bana boş geliyor *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Lafta seveni kalbim çekemiyor Yanlışa da tahammül edemiyor Dur demeyi de öğrendim Her şey bana boş geliyor *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın

Sevda Yolu Silinmiyor adın sevda yolunda Bilinmiyor yarın hayat yolunda Bugün yarım kalır sen olmayınca Biraz ahım kalır yalan olursa *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Silinmiyor adın sevda yolunda Bilinmiyor yarın hayat yolunda Bugün yarım kalır sen olmayınca Biraz ahım kalır yalan olursa *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla