Demet Akalın

Seni Seviyorum Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni seviyorum, duyuyor musun? Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sen de beni beni seviyor musun? *** Sen beni kendine bir tutsak ettin Büyüledin beni, kopamıyorum Gizli bir kuvvet var o gözlerinde Saatlerce baksam doyamıyorum Gizli bir kuvvet var o gözlerinde Saatlerce baksam doyamıyorum *** Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni seviyorum, duyuyor musun? Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sen de beni beni seviyor musun? *** Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni seviyorum, duyuyor musun? Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sen de beni beni seviyor musun? *** Sen beni kendine bir tutsak ettin Büyüledin beni, kopamıyorum Gizli bir kuvvet var o gözlerinde Saatlerce baksam doyamıyorum Gizli bir kuvvet var o gözlerinde Saatlerce baksam doyamıyorum *** Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni seviyorum, duyuyor musun? Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sen de beni beni seviyor musun? *** Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni seviyorum, duyuyor musun? Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sen de beni beni seviyor musun? Seni

Rüyalarda Buluşuruz Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylemeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylemeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz