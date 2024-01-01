Seni Seviyorum Şarkı Sözleri
Demet Akalın Seni Seviyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Seni Seviyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Seviyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın
Seni Seviyorum
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Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
***
Sen beni kendine bir tutsak ettin
Büyüledin beni, kopamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
***
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
***
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
***
Sen beni kendine bir tutsak ettin
Büyüledin beni, kopamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
***
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
***
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
Seni
-
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylemeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylemeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
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Bilmiyorum kaç yıl oldu
Sen gideli buralardan
Bilmiyorum kaç yıl oldu
Sen gideli buralardan
***
Sanma unuttum sanma mutluyum
İnan hala seviyorum
Sanma unuttum sanma mutluyum
Deli gibi seviyorum
***
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
***
Sevemiyorum istemiyorum
Senin yerine hiç kimseyi
Sevemiyorum istemiyorum
Senden sonra hiç kimseyi
***
Bilmiyorum neredesin
Hangi yaban ellerdesin
Bilmiyorum neredesin
Hangi yaban ellerdesin
***
Aylar geçse de yıllar geçse de
Ölmeyecek bende sevgin
Aylar geçse de yıllar geçse de
Ölmeyecek bende sevgin
***
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
***
Sevemiyorum istemiyorum
Senin yerine hiç kimseyi
Sevemiyorum istemiyorum
Senden sonra hiç kimseyi
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