Bombarduman Şarkı Sözleri
Demet Akalın Bombarduman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Bombarduman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bombarduman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Benden nefret ediyormuşsun
Benim de buna vaktim olsa
Tamam uzaktan kusursuzsun
Yakından lüzumsuz oysa
***
İki yüzü vardı, bi' kalbi yoktu
Kırıklarımı saydım hepsi oydu
Arkamdan atıp tutup, konuşup söylenme
Bende durum şöyle
Ses kes dinle!
***
Ses kes!
***
Benden nefret ediyormuşsun
Benim de buna vaktim olsa
Tamam uzaktan kusursuzsun
Yakından lüzumsuz oysa
***
İki yüzü vardı, bi' kalbi yoktu
Kırıklarımı saydım hepsi oydu
Arkamdan atıp tutup, konuşup söylenme
Bende durum şöyle
Ses kes dinle!
***
Ses kes!
***
Hak etmediğin anlamına gelmez
Ben etmiyorsam o küfürü
Çekilsin aradan ateşi olmayan
Unutmak üzereyiz o yüzünü
***
İki yüzü vardı, bi' kalbi yoktu
Kırıklarımı saydım hepsi oydu
Arkamdan atıp tutup, konuşup söylenme
Bende durum şöyle
Ses kes dinle!
***
Ses kes!
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Her şey bir hayal gibi, uzaklarda öyle yalnızım
Ruhum kanatlanıp uçuverdi sanki ansızın
Her gün biraz daha unutulmak nasıl zor gelir
Ben hiç unutmadım, unutmayı kalbim ne bilir
***
Mühürlendin sen benim ömrüme
Darmadağın, yorgun gönlüme
Mühürlendin sen benim ömrüme
Darmadağın, yorgun gönlüme
***
Kalplerde son yangınız
İki yaralıyız, şimdi ayrıyız
Biz seninle masum, günahsız
Başkasında sürgün aşkımız
***
Kalplerde son yangınız
İki yaralıyız, şimdi ayrıyız
Biz seninle masum, günahsız
Başka tende sürgün aşkımız
***
Mühürlendin sen benim ömrüme
Darmadağın, yorgun gönlüme
Mühürlendin sen benim ömrüme
Darmadağın, yorgun gönlüme
***
Kalplerde son yangınız
İki yaralıyız, şimdi ayrıyız
Biz seninle masum, günahsız
Başkasında sürgün aşkımız
***
Kalplerde son yangınız
İki yaralıyız, şimdi ayrıyız
Biz seninle masum, günahsız
Başka tende sürgün aşkımız
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