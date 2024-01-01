Demet Akalın

Benden nefret ediyormuşsun Benim de buna vaktim olsa Tamam uzaktan kusursuzsun Yakından lüzumsuz oysa *** İki yüzü vardı, bi' kalbi yoktu Kırıklarımı saydım hepsi oydu Arkamdan atıp tutup, konuşup söylenme Bende durum şöyle Ses kes dinle! *** Ses kes! *** Benden nefret ediyormuşsun Benim de buna vaktim olsa Tamam uzaktan kusursuzsun Yakından lüzumsuz oysa *** İki yüzü vardı, bi' kalbi yoktu Kırıklarımı saydım hepsi oydu Arkamdan atıp tutup, konuşup söylenme Bende durum şöyle Ses kes dinle! *** Ses kes! *** Hak etmediğin anlamına gelmez Ben etmiyorsam o küfürü Çekilsin aradan ateşi olmayan Unutmak üzereyiz o yüzünü *** İki yüzü vardı, bi' kalbi yoktu Kırıklarımı saydım hepsi oydu Arkamdan atıp tutup, konuşup söylenme Bende durum şöyle Ses kes dinle! *** Ses kes!