Demet Akalın

Benden nefret ediyormuşsun Benim de buna vaktim olsa Tamam uzaktan kusursuzsun Yakından lüzumsuz oysa *** İki yüzü vardı, bir kalbi yoktu Kırıklarımı saydım hepsi oydu Arkamdan atıp tutup, konuşup söylenme Bende durum şöyle: ses kes dinle *** Hak etmediğin anlamına gelmez Ben etmiyorsam o küfrü Çekilsin aradan ateşi olmayan Unutmak üzereyiz o yüzünü