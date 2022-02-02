Demet Akalın

Ses Kes Şarkı Sözleri
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Benden nefret ediyormuşsun
Benim de buna vaktim olsa
Tamam uzaktan kusursuzsun
Yakından lüzumsuz oysa
***
İki yüzü vardı, bir kalbi yoktu
Kırıklarımı saydım hepsi oydu
Arkamdan atıp tutup, konuşup söylenme
Bende durum şöyle: ses kes dinle
***
Hak etmediğin anlamına gelmez
Ben etmiyorsam o küfrü
Çekilsin aradan ateşi olmayan
Unutmak üzereyiz o yüzünü