Demet Akalın

Seven Kızın Romanı Ben günah işlemedim Sadece seni sevdim Ben günah işlemedim Kadere boyun eğdim *** Hiç sevmedim bu kadar sevgilim Ne gecem var ne gündüzüm Şarkılarda matemi var Yarım kalan öykümüzün *** Gurur aşkı ziyan eder Sözümü tutacağım seni unutacağım Aşk romandı eskiden Seven kızın romanı şimdi veda zamanı *** Gurur aşkı ziyan eder Sözümü tutacağım seni unutacağım Aşk romandı eskiden Seven kızın romanı şimdi veda zamanı

Afedersin Aramızda her şey bitti Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan Arkanı dönüp giden sen değil miydin? *** Aramızda her şey bitti Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan Arkanı dönüp giden sen değil miydin? *** Hayırdır ne oldu pişman mısın? Bir gece ansızın kapımdasın Gerçekler acıdır anlaman lazım Benim için artık sen bir yabancısın *** Yüzünü bile görmek istemiyorum Yoluma çıkmasan iyi edersin Sözlerim sana ağır mı geldi Kalbini mi kırdım affedersin *** Yüzünü bile görmek istemiyorum Yoluma çıkmasan iyi edersin Sözlerim sana ağır mı geldi Kalbini mi kırdım affedersin

Mantık Evliliği Maskelerden sahtelerden bıktım artık Doğru insan kimse gelsin bulsun beni *** Hayallerden rüyalardan geçtim artık Eksiğiyle fazlasıyla sarsın beni *** Karşıma yolda orda burada çıkmıyor ki Zaten gözler her geçene bakmıyor ki... *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar