Demet Akalın

Kusursuz 19 Şarkı Sözleri
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Ben günah işlemedim
Sadece seni sevdim
Ben günah işlemedim
Kadere boyun eğdim
***
Hiç sevmedim bu kadar sevgilim
Ne gecem var ne gündüzüm
Şarkılarda matemi var
Yarım kalan öykümüzün
***
Gurur aşkı ziyan eder
Sözümü tutacağım seni unutacağım
Aşk romandı eskiden
Seven kızın romanı şimdi veda zamanı
***
Gurur aşkı ziyan eder
Sözümü tutacağım seni unutacağım
Aşk romandı eskiden
Seven kızın romanı şimdi veda zamanı
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Aramızda her şey bitti
Ayrılalım diyen sen değil miydin?
Ben ağlarken utanmadan
Arkanı dönüp giden sen değil miydin?
***
Aramızda her şey bitti
Ayrılalım diyen sen değil miydin?
Ben ağlarken utanmadan
Arkanı dönüp giden sen değil miydin?
***
Hayırdır ne oldu pişman mısın?
Bir gece ansızın kapımdasın
Gerçekler acıdır anlaman lazım
Benim için artık sen bir yabancısın
***
Yüzünü bile görmek istemiyorum
Yoluma çıkmasan iyi edersin
Sözlerim sana ağır mı geldi
Kalbini mi kırdım affedersin
***
Yüzünü bile görmek istemiyorum
Yoluma çıkmasan iyi edersin
Sözlerim sana ağır mı geldi
Kalbini mi kırdım affedersin
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Maskelerden sahtelerden bıktım artık
Doğru insan kimse gelsin bulsun beni
***
Hayallerden rüyalardan geçtim artık
Eksiğiyle fazlasıyla sarsın beni
***
Karşıma yolda orda burada çıkmıyor ki
Zaten gözler her geçene bakmıyor ki...
***
Olursa padişah torunu, soylular tohumu
Beni yorar mı yorar
Yok öyle sevmeden birini
Mantık evliliği beni bozar mı bozar
***
Olursa padişah torunu, soylular tohumu
Beni yorar mı yorar
Yok öyle sevmeden birini
Mantık evliliği beni bozar mı bozar
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Akarım sonsuza deli sel gibi
Tut çevrele tut gölün olayım
Çarparım ne varsa deli yel gibi
Tut kollarımdan tut ki durayım
***
Tüm yaşananlar bir bir günaha
Dönüşüyor ah zamanla uğraşma
Sen öyle bela deli sev ki beni
Bütün yasakları yasakla
***
Her soluğunda baştan ayağa
Çek beni içine orda kalayım
***
Zaten aşklar hep yalan dolan
Sonu hep sızı hüsran
Geriye kalan ardından yalnızlık olsa da
Sana değer...
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