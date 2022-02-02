Demet Akalın

Seven Sever Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Hayat dedik kahrını çektik Savunmasız ve gerçektik Hep zulmedecek hali yok diye Sabrettik sabrettik *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider *** Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Hayat dedik kahrını çektik Savunmasız ve gerçektik Hep zulmedecek hali yok diye Sabrettik sabrettik *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider

Gölge O bir masalmış, biri anlatmış Bir gün varmış, bir gün yokmuş Ne fark eder yarıda kalmış Tadı damakta acı da olsa *** Korkmam kara gün kararıp kalmaz Bir yolunu buluruz güzel ince Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge *** O bir masalmış, biri anlatmış Bir gün varmış, bir gün yokmuş Ne fark eder yarıda kalmış Tadı damakta acı da olsa *** Korkmam kara gün kararıp kalmaz Bir yolunu buluruz güzel ince Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge

Pırlanta Sadece sen mi kurnazsın Yalanına çocuklar inansın Bende ne noksan ne eksilen var Seni yüzde doksan etkileyen var *** Tercihine saygı duyacaktım Efendi efendi susacaktım Ne zaman ki gerçeği öğrendim Gülmekten ölecektim *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Sadece sen mi kurnazsın Yalanına çocuklar inansın Bende ne noksan ne eksilen var Seni yüzde doksan etkileyen var *** Tercihine saygı duyacaktım Efendi efendi susacaktım Ne zaman ki gerçeği öğrendim Gülmekten ölecektim *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı