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7/24 Dinle Pırlanta

Pırlanta Şarkı Sözleri

Demet Akalın Pırlanta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Pırlanta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Pırlanta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Pırlanta

  • Seven Sever

  • Gölge

  • Pırlanta

  • Çalkala

  • Bekleyemedin Mi

  • Beş Yıl

  • Ders Olsun (Remix)

  • Ders Olsun

  • Gidenlerin Kalanları

  • Günaydın Abla

  • Matmazel

  • Ya Sana Birşey Olursa

  • Özüme Döndüm

  • Şerefime Namusuma

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