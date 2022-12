Demet Akalın

Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Hayat dedik kahrını çektik Savunmasız ve gerçektik Hep zulmedecek hali yok diye Sabrettik sabrettik *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider *** Ah kalbim ille sev derdi Bu şehir hep böyle değil yani Ne dostlar tanıdık hepsi Kötü günümüzü kolladılar *** Hayat dedik kahrını çektik Savunmasız ve gerçektik Hep zulmedecek hali yok diye Sabrettik sabrettik *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen *** Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer Seven sever sevmeyen çeker gider