Demet Akalın

Çık karşıma kaderim Bu gece bitirelim Verdiklerini de al Hepsi senin eserin *** Tek bir aşktı isteğim Bir omuz düşlediğim Hep yalancı gözlere teslim olmuş yüreğim *** Suçlu sensin, kalbin değil Namussuz kader getir hesabını Korkmuyorum göster bütün gazabını Tek bildiğin aşk Tek vurduğun aşk Son sözüm aşk *** Namussuz kader getir hesabını Korkmuyorum göster bütün gazabını Tek bildiğin aşk Tek vurduğun aşk Son sözüm aşk *** Çık karşıma kaderim Bu gece bitirelim Verdiklerini de al Hepsi senin eserin *** Tek bir aşktı isteğim Bir omuz düşlediğim Hep yalancı gözlere teslim olmuş yüreğim *** Suçlu sensin, kalbin değil Namussuz kader getir hesabını Korkmuyorum göster bütün gazabını Tek bildiğin aşk Tek vurduğun aşk Son sözüm aşk *** Namussuz kader getir hesabını Korkmuyorum göster bütün gazabını Tek bildiğin aşk Tek vurduğun aşk Son sözüm aşk