Son Sözüm Aşk Şarkı Sözleri
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Demet Akalın
Son Sözüm Aşk
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Çık karşıma kaderim
Bu gece bitirelim
Verdiklerini de al
Hepsi senin eserin
***
Tek bir aşktı isteğim
Bir omuz düşlediğim
Hep yalancı gözlere teslim olmuş yüreğim
***
Suçlu sensin, kalbin değil
Namussuz kader getir hesabını
Korkmuyorum göster bütün gazabını
Tek bildiğin aşk
Tek vurduğun aşk
Son sözüm aşk
***
Namussuz kader getir hesabını
Korkmuyorum göster bütün gazabını
Tek bildiğin aşk
Tek vurduğun aşk
Son sözüm aşk
***
Çık karşıma kaderim
Bu gece bitirelim
Verdiklerini de al
Hepsi senin eserin
***
Tek bir aşktı isteğim
Bir omuz düşlediğim
Hep yalancı gözlere teslim olmuş yüreğim
***
Suçlu sensin, kalbin değil
Namussuz kader getir hesabını
Korkmuyorum göster bütün gazabını
Tek bildiğin aşk
Tek vurduğun aşk
Son sözüm aşk
***
Namussuz kader getir hesabını
Korkmuyorum göster bütün gazabını
Tek bildiğin aşk
Tek vurduğun aşk
Son sözüm aşk