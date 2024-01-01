Demet Akalın

Bu sabah yine senden kalmayım Alıştığım kesin, unuttuğum şüpheli Aramayın beni beni sormayın Yaşadığım kesin, ölmediğim şüpheli *** Öyle çekip gitmek var mı hesapta? Nerde yazılmış ki, hangi kitapta? Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne? Sözdü, hani sözdü? İki gözün üstüne *** Kalbinin bana borcu var Günlerdir nerelerdesin? Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin *** Kalbinin bana borcu var Günlerdir nerelerdesin? Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin *** Öyle çekip gitmek var mı hesapta? Nerde yazılmış ki, hangi kitapta? Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne? Sözdü, hani sözdü? İki gözün üstüne *** Kalbinin bana borcu var Günlerdir nerelerdesin? Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin *** Kalbinin bana borcu var Günlerdir nerelerdesin? Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin *** Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin