Söz Şarkı Sözleri
Demet Akalın Söz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Söz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu sabah yine senden kalmayım
Alıştığım kesin, unuttuğum şüpheli
Aramayın beni beni sormayın
Yaşadığım kesin, ölmediğim şüpheli
***
Öyle çekip gitmek var mı hesapta?
Nerde yazılmış ki, hangi kitapta?
Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne?
Sözdü, hani sözdü?
İki gözün üstüne
***
Kalbinin bana borcu var
Günlerdir nerelerdesin?
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
***
Kalbinin bana borcu var
Günlerdir nerelerdesin?
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
***
Öyle çekip gitmek var mı hesapta?
Nerde yazılmış ki, hangi kitapta?
Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne?
Sözdü, hani sözdü?
İki gözün üstüne
***
Kalbinin bana borcu var
Günlerdir nerelerdesin?
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
***
Kalbinin bana borcu var
Günlerdir nerelerdesin?
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
***
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin