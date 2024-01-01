×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Rekor

Rekor Şarkı Sözleri

Demet Akalın Rekor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Rekor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rekor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Rekor

  • Sözüm Ona Sevdin

  • İlahi Adalet

  • Rekor

  • Koltuk

  • Ummadığım Anda

  • Yeminim Var

  • Ara Verelim

  • Aşk Totemi

  • Gurur Duyarım

  • Kibrit

  • Kötü Kalp

  • Nefsi Müdafaa

  • Vay Vay Vay

  • Vur Gitsin Beni (İdo Versiyon)

  • Vur Gitsin Beni

  • Ödeştik

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı