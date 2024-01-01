Demet Akalın

Tamamdır Senden bir şey bekliyor olsam Sıkıntıdan patlıyor olsam Kıskançlık mı? Ruhumda var Kaçar gibisin, dur, nereye? (Nereye?) *** Eskilerin tozunu attım Seni bir de kendime kattım Biraz rahat davrandım diye Sinirden kudurmuşsun (kudurmuşsun) *** Tamamdır, olmuşsun da Birazcık yorumsuzsun Tamamdır, olmuşsun da Birazcık yorumsuzsun *** Tamamdır, olmuşsun da Birazcık yorumsuzsun (tamam) Tamamdır, olmuşsun da Birazcık doyumsuzsun (tamam) *** Tamamdır, olmuşsun da Birazcık yorumsuzsun (tamam) Tamamdır, olmuşsun da Birazcık doyumsuzsun *** Senden bir şey bekliyor olsam Sıkıntıdan patlıyor olsam Kıskançlık mı? Ruhumda var Kaçar gibisin, dur, nereye? (Nereye?) *** Tamamdır, olmuşsun da Birazcık yorumsuzsun Tamamdır, olmuşsun da Birazcık doyumsuzsun *** Tamamdır, olmuşsun da (da) Tamamdır, olmuşsun (olmuşsun) *** Tamamdır, olmuşsun da Birazcık yorumsuzsun Tamamdır, olmuşsun da Birazcık doyumsuzsun (doyumsuzsun) *** Tamamdır, olmuşsun Tamamdır Tamamdır, olmuşsun Tamamdır, tamam

Bittim Savururum rüzgâra eski aşklarımı Biri gelir, biri gider, gönlüm sağ olsun Bunalırım düşünürken yanlış aşklarımı Biri sever, biri üzer, hepsi sağ olsun *** Kapında deli gibi özledim aşkı Gözümde yıllar yılı geldi gitti yaş Kalbimi kapatmışım sen gibilere Sen de kendin gibi bir şerefsize aç *** Bittim, gözün aydın Bittim, helal olsun Uğrunda harcadığım Yıllar haram olsun *** Bittim, gözün aydın Bittim, helal olsun Uğrunda harcadığım Yıllar haram olsun *** Savururum rüzgâra eski aşklarımı Biri gelir, biri gider, gönlüm sağ olsun Bunalırım düşünürken yanlış aşklarımı Biri sever, biri üzer, hepsi sağ olsun *** Kapında deli gibi özledim aşkı Gözümde yıllar yılı geldi gitti yaş Kalbimi kapatmışım sen gibilere Sen de kendin gibi bir şerefsize aç *** Bittim, gözün aydın Bittim, helal olsun Uğrunda harcadığım Yıllar haram olsun *** Bittim, gözün aydın Bittim, helal olsun Uğrunda harcadığım Yıllar haram olsun *** Bittim, gözün aydın Bittim, helal olsun Uğrunda harcadığım Yıllar haram olsun *** Bittim, gözün aydın Bittim, helal olsun Uğrunda harcadığım Yıllar haram olsun

Vuracak Bu kadarı az mı yeter tükendi içim zorsun zor Şiişt kenara çekil biter burada zorla değil Suçu günahı boynuma bırak kabulüm yeter ki Düş yakamdan aman canım yoluna feda değil *** Kime böyle dalıp gitmelerin Son bakışıydım ya gözlerinin Dağıttığın bu ev ve ben şahidim Seni vuracak yeminlerin *** Ardından yıkılmam unuturum Yalan aşkından büyük gururum Yazarım hasretini de tarihe Soyunur yine aşka ruhum

Aşkın Açamadığı Kapı Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar (Bi kere de senin için ölsün yar) (Bi kere de senin için ölsün yar) *** Göründüğü gibi değil Bedeli ağırdır aşkın (Aşkın, aşkın) Düşündüğün gibi değil Acımıyor artık canım (Canım, canım) *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Göründüğü gibi değil Bedeli ağırdır aşkın (Aşkın, aşkın) Düşündüğün gibi değil Acımıyor artık canım (Canım, canım) *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Bi kere de senin için ölsün yar Bi kere de senin için Bi kere de senin için Bi kere de senin için ölsün yar

Banane Hangi tarihte görülmüş çok sevdi diye ölen birisi Ya da hangi kitap yazmış aşkın çok günah olduğunu *** Hangi tarihte görülmüş çok sevdi diye ölen birisi Ya da hangi kitap yazmış aşkın çok günah olduğunu *** Korkaklıksa bu buna ben gelemem Cesaretin yoksa onu ben bilemem Kusuruma bakma böyle çekemem *** Bu sene de biz yaşamalıyız Devlerin o büyük aşkını Sana bayılan biri olarak En büyük hakkım bana ne bana ne *** Bu sene de biz yaşamalıyız Devlerin o büyük aşkını Sana bayılan biri olarak En büyük hakkım bana ne bana ne

Yalnızım Çekmediğim dertler çile kalmadı Feryatsız gündüzüm gecem olmadı Çekmediğim dertler çile kalmadı Feryatsız gündüzüm gecem olmadı *** Ağlamadık sokak köşe kalmadı Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Ağlamadık sokak köşe kalmadı Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız *** O eski hâlimden eser yok şimdi Izdırap içinde yorgunum şimdi O eski hâlimden eser yok şimdi Izdırap içinde yorgunum şimdi *** Ah, tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Ah, tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız *** Neler gördüm, neler neler geldi başıma Düşe kalka geldim ben bu yaşıma Neler gördüm, neler neler geldi başıma Düşe kalka geldim ben bu yaşıma *** Tutup da kaldırın Allah aşkına Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Ah, tutup da kaldırın Allah aşkına Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız *** O eski hâlimden eser yok şimdi Izdırap içinde yorgunum şimdi O eski hâlimden eser yok şimdi Izdırap içinde yorgunum şimdi *** Ah, tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Ah, tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız

Bana Döneceksin Ne istediğini bilmiyorsun Çağırınca gelmiyorsun Neden laftan anlamıyorsun? Deli yârim *** Öyle ya da böyle derken Yoruldum yâr beklemekten Nasıl vazgeçeyim severken? Seni yârim *** Deli gibi seviyorum Herkesten kıskanıyorum, ah *** Yine geceler kara, uzun olacak Sebebi sensin Bi' gün elbet ahım seni bulacak Bana döneceksin *** Yine geceler kara, uzun olacak Sebebi sensin Bi' gün elbet ahım seni bulacak Yere düşeceksin *** Ne istediğini bilmiyorsun Çağırınca gelmiyorsun Neden laftan anlamıyorsun? Deli yârim *** Öyle ya da böyle derken Yoruldum yâr beklemekten Nasıl vazgeçeyim severken? Seni yârim *** Deli gibi seviyorum Herkesten kıskanıyorum, ah *** Yine geceler kara, uzun olacak Sebebi sensin Bi' gün elbet ahım seni bulacak Bana döneceksin *** Yine geceler kara, uzun olacak Sebebi sensin Bi' gün elbet ahım seni bulacak Yere düşeceksin *** Yine geceler kara, uzun olacak Sebebi sensin Bi' gün elbet ahım seni bulacak Bana döneceksin *** Yine geceler kara, uzun olacak Sebebi sensin Bi' gün elbet ahım seni bulacak Yere düşeceksin

Bilmek İstiyorum Bilmek istiyorum Kolay oldu mu? Hata deyip silerken Hiç gözlerin doldu mu? *** Bilmek istiyorum Kolay oldu mu? Hata deyip silerken Hiç gözlerin doldu mu? *** Bende sana ait bir iki şey var Gel de al zalim, korkma yalvarmam Seni senin beni unuttuğun gibi Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım *** Seni senin beni unuttuğun gibi Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım *** Bilmek istiyorum Kolay oldu mu? Hata deyip silerken Hiç gözlerin doldu mu? *** Bilmek istiyorum Kolay oldu mu? Hata deyip silerken Hiç gözlerin doldu mu? *** Bende sana ait bir iki şey var Gel de al zalim, korkma yalvarmam Seni senin beni unuttuğun gibi Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım *** Seni senin beni unuttuğun gibi Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım Seni senin beni unuttuğun gibi Düşünmeden, ağlamadan şimdi bir anda unutacağım

Pembe Dizi Delilik, biliyorum Zor olsa da yaşıyorum Sadece bana ait Olduğun günü bekliyorum *** Yasak bir aşk bizimkisi Tanrı'm yazmış, yok ötesi İçin için ağlatıyor Dilimdeki aşk bestesi *** Nazarlardan korusun Tanrı bizi İncitmesin eller yüreğimizi Bir gün gelip bitse de bu pembe dizi Ben vazgeçmem, severim yine seni *** Nazarlardan korusun Tanrı bizi İncitmesin eller yüreğimizi Bir gün gelip bitse de bu pembe dizi Ben vazgeçmem, severim yine seni *** Delilik, biliyorum Zor olsa da yaşıyorum Sadece bana ait Olduğun günü bekliyorum *** Yasak bir aşk bizimkisi Tanrı'm yazmış, yok ötesi İçin için ağlatıyor Dilimdeki aşk bestesi *** Nazarlardan korusun Tanrı bizi İncitmesin eller yüreğimizi Bir gün gelip bitse de bu pembe dizi Ben vazgeçmem, severim yine seni *** Nazarlardan korusun Tanrı bizi İncitmesin eller yüreğimizi Bir gün gelip bitse de bu pembe dizi Ben vazgeçmem, severim yine seni

Taçsız Kral Bana ettiklerinden sonra Seni övüp yükseltmem mi? Baharıma nasıl karlar düştü? Meraklanma söz etmem mi? *** Bana ettiklerinden sonra Seni övüp yükseltmem mi? Baharıma nasıl karlar düştü? Meraklanma söz etmem mi? *** Görünen köye kılavuz gerekir mi söyle Tutuşacağın günü çekiyorum inan elimde iple Görünen köye kılavuz gerekir mi söyle Tutuşacağın günü çekiyorum inan elimde iple *** Yeni adını takıp duyuracağım Aşkını gör koparıp savuracağım Yüzünden o maskeyi çıkaracağım Taçsız kral olarak bırakacağım *** Yeni adını takıp duyuracağım Aşkını gör koparıp savuracağım Yüzünden o maskeyi çıkaracağım Taçsız kral olarak bırakacağım *** Bana ettiklerinden sonra Seni övüp yükseltmem mi? Baharıma nasıl karlar düştü? Meraklanma söz etmem mi? *** Bana ettiklerinden sonra Seni övüp yükseltmem mi? Baharıma nasıl karlar düştü? Meraklanma söz etmem mi? *** Görünen köye kılavuz gerekir mi söyle Tutuşacağın günü çekiyorum inan elimde iple *** Görünen köye kılavuz gerekir mi söyle Tutuşacağın günü çekiyorum inan elimde iple *** Yeni adını takıp duyuracağım Aşkını gör koparıp savuracağım Yüzünden o maskeyi çıkaracağım Taçsız kral olarak bırakacağım *** Yeni adını takıp duyuracağım Aşkını gör koparıp savuracağım Yüzünden o maskeyi çıkaracağım Taçsız kral olarak bırakacağım *** Yeni adını takıp duyuracağım Aşkını gör koparıp savuracağım Yüzünden o maskeyi çıkaracağım Taçsız kral olarak bırakacağım

Ninni Bırakıp gitmek var mıydı onca yol, onca yıldan sonra Gözümün içine baka baka ihanet var mıydı? Güzel yüzüne, iki çift sözüne kurban olup her seferinde Affetmek yalanları kolay mıydı? *** Bensiz mutlu musun? Umduğunu buldun mu? Doğru söyle Rüyana girmediğim bir tek uykun oldu mu? *** Bensiz mutlu musun? Adımı anmadın mı? Doğru söyle Başka eller değince bedene yanmadın mı? *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Güzel yüzüne, iki çift sözüne kurban olup her seferinde Affetmek yalanları kolay mıydı? *** Bensiz mutlu musun? Umduğunu buldun mu? Doğru söyle Rüyana girmediğim bir tek uykun oldu mu? *** Bensiz mutlu musun? Adımı anmadın mı? Doğru söyle Başka eller değince bedene yanmadın mı? *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni *** Uyusun büyüsün yüreğim Boyundan büyük sevdi seni Ağıtlar yakarım Ağıtlar bana ninni

Adam Gibi Çok geç kaldın özür dileme Hatalarının farkına varsan bile Ben bittim nafile Kaç yıl geçti çekip gideli Günahlarımın bedelini ödedim ben şimdi Ayaktayım dağ gibi *** Ben seni adam gibi sevdim Düşünmeden günahını çektim Ne yeminler bozdum senin için Yaptığın olmadı bunu hak etmedim *** Ben seni adam gibi sevdim Düşünmeden günahını çektim Ne yeminler bozdum senin için Yaptığın olmadı bunu hak etmedim *** Çok geç kaldın özür dileme Hatalarının farkına varsan bile Ben bittim nafile Kaç yıl geçti çekip gideli Günahlarımın bedelini ödedim ben şimdi Ayaktayım dağ gibi *** Ben seni adam gibi sevdim Düşünmeden günahını çektim Ne yeminler bozdum senin için Yaptığın olmadı bunu hak etmedim *** Ben seni adam gibi sevdim Düşünmeden günahını çektim Ne yeminler bozdum senin için Yaptığın olmadı bunu hak etmedim