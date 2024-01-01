Demet Akalın

-
Bir yanı kış gönlümün
Bir yanı biraz bahar
Görse de gözüm güneş
Yaz günü yağıyar kar
***
İstediğim bu değil
Bu oyunu sevmiyorum
Masal gibi bir aşk için
Dualar ediyorum
***
Dallarında çiçek var
Küsmemiş ağaçlar
Bir benim boynu bükük
Evinde bütün kuşlar
***
Suçlusu ben değilim
Böyle giden hayatın
Bu yazıyı yazan bozar
Tanrıya kaldı karar
***
Bir yanı kış gönlümün
Bir yanı biraz bahar
Görse de gözüm güneş
Yaz günü yağıyar kar
***
İstediğim bu değil
Bu oyunu sevmiyorum
Masal gibi bir aşk için
Dualar ediyorum
***
Dallarında çiçek var
Küsmemiş ağaçlar
Bir benim boynu bükük
Evinde bütün kuşlar
***
Suçlusu ben değilim
Böyle giden hayatın
Bu yazıyı yazan bozar
Tanrıya kaldı karar
-
Gecelere sığmıyor, tüketiyor dertlerim
Çaresizim Allah'ım, neyleyim?
***
Keşke sevmez olaydım
Gönül vermez olaydım
Ben aşkı senin gibi satmadım
***
Keşke sevmez olaydım
Ömür vermez olaydım
Ben aşkı senin gibi satmadım
***
Pişman olup bir gün dönerse geri
Yıllar geçti, unutmadım ihanetini
Ben affetsem de yalan gözlerini
Allah'ından bul, ben susuyorum
***
Pişman olup bir gün dönerse geri
Yıllar geçti, unutmadım ihanetini
Ben affetsem de yalan gözlerini
Allah'ından bul, ben susuyorum
***
Gecelere sığmıyor, tüketiyor dertlerim
Çaresizim Allah'ım, neyleyim?
***
Keşke sevmez olaydım
Gönül vermez olaydım
Ben aşkı senin gibi satmadım
***
Keşke sevmez olaydım
Ömür vermez olaydım
Ben aşkı senin gibi satmadım
***
Pişman olup bir gün dönerse geri
Yıllar geçti, unutmadım ihanetini
Ben affetsem de yalan gözlerini
Allah'ından bul, ben susuyorum
***
Pişman olup bir gün dönerse geri
Yıllar geçti, unutmadım ihanetini
Ben affetsem de yalan gözlerini
Allah'ından bul, ben susuyorum
-
Unuttum boyunu posunu
Huyunu suyunu
Bu aşkın sonunu
Dönersen yalanla dolanla
Utanma sıkılma
Bu eski huyundu
***
Ben sevdanın yollarında
Yürüdüm çok yürüdüm
Aklım almadı aşk oyununu
Üşüdüm çok üşüdüm
***
Ben sevdanın yollarında
Yürüdüm çok yürüdüm
Aklım almadı aşk oyununu
Üşüdüm çok üşüdüm
***
Yeniden seve de bilirim
Sözümden döne de bilirim
Senin için çarpan kalbi
İnan söndürebilirim
***
Yeniden seve de bilirim
Sözümden döne de bilirim
Senin için çarpan kalbi
İnan söndürebilirim
***
Unuttum boyunu posunu
Huyunu suyunu
Bu aşkın sonunu
Dönersen yalanla dolanla
Utanma sıkılma
Bu eski huyundu
***
Unuttum boyunu posunu
Huyunu suyunu
Bu aşkın sonunu
Dönersen yalanla dolanla
Utanma sıkılma
Bu eski huyundu
***
Unuttum
Unuttum
Unuttum
***
Ben sevdanın yollarında
Yürüdüm çok yürüdüm
Aklım almadı aşk oyununu
Üşüdüm çok üşüdüm
***
Ben sevdanın yollarında
Yürüdüm çok yürüdüm
Aklım almadı aşk oyununu
Üşüdüm çok üşüdüm
***
Yeniden seve de bilirim
Sözümden döne de bilirim
Senin için çarpan kalbi
İnan söndürebilirim
***
Yeniden seve de bilirim
Sözümden döne de bilirim
Senin için çarpan kalbi
İnan söndürebilirim
***
Unuttum boyunu posunu
Huyunu suyunu
Bu aşkın sonunu
Dönersen yalanla dolanla
Utanma sıkılma
Bu eski huyundu
***
Unuttum boyunu posunu
Huyunu suyunu
Bu aşkın sonunu
Dönersen yalanla dolanla
Utanma sıkılma
Bu eski huyundu
-
Ararsan aşkını kapı önüne koydum
Unuttum seni böyle mutluyum
Ararsan aşkını kapı önüne koydum
Unuttum seni böyle mutluyum
***
Geride kaldı bitmeyen günler
İnanıp sözüne yandığım geceler
***
Sen yana yana dolaşırken
Güleceğim ardından
Taş olayım eğer üzülürsem
Bir kerecik ağlarsam
***
Sen yana yana dolaşırken
Güleceğim ardından
Taş olayım eğer üzülürsem
Bir kerecik ağlarsam
***
Ararsan aşkını kapı önüne koydum
Unuttum seni böyle mutluyum
Ararsan aşkını kapı önüne koydum
Unuttum seni böyle mutluyum
***
Geride kaldı bitmeyen günler
İnanıp sözüne yandığım geceler
***
Sen yana yana dolaşırken
Güleceğim ardından
Taş olayım eğer üzülürsem
Bir kerecik ağlarsam
***
Sen yana yana dolaşırken
Güleceğim ardından
Taş olayım eğer üzülürsem
Bir kerecik ağlarsam
***
Sen yana yana dolaşırken
Güleceğim ardından
Taş olayım eğer üzülürsem
Bir kerecik ağlarsam
***
Sen yana yana dolaşırken
Güleceğim ardından
Taş olayım eğer üzülürsem
Bir kerecik ağlarsam
-
Sanki hayat bir cehennem
Sensiz ben hiç gülmüyorum
Sanki hayat bir cehennem
Sensiz ben hiç gülmüyorum
***
Sen yanımda olmayınca
İnan, ölmek istiyorum
***
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Doyasıya seni sevmek
Senin olmak istiyorum
Doyasıya seni sevmek
Senin olmak istiyorum
***
Sen yanımda olmayınca
İnan, ölmek istiyorum
***
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Aklım hep sende
Fikrim hep sende
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
-
Her şeye inanırım
Bana yalan söz etme
Bir yerine bini katıp
Bana aşkı zehir etme (etme)
***
Son pişmanlık fayda mı ediyor?
Gönül en sonunda çekip gidiyor
Bir zamanlar uğruna can verdiğin
Yalanları ardına gizleniyor
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır (kalır, kalır)
***
Her şeye inanırım
Bana yalan söz etme
Bir yerine bini katıp
Bana aşkı zehir etme (etme)
***
Son pişmanlık fayda mı ediyor?
Gönül en sonunda çekip gidiyor
Bir zamanlar uğruna can verdiğin
Yalanları ardına gizleniyor
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır (kalır, kalır)
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır
***
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Ellerim yakanda kalır
Sen bana en iyisi doğruyu söyle
Gün görmezsin, ahım kalır
-
Boş ver, unut gitsin
Farz et yaşamadık aşkı, zalim
Tanrı'm affetsin
Yaşadığım günahları
Senden sonra her şey bitti
***
Sana veda, sana veda
Sana veda ediyorum
İnadına seveceğim, inadına
***
Sana veda, sana veda
Sana veda ediyorum
İnadına seveceğim, inadına
***
Boş ver, unut gitsin
Farz et yaşamadık aşkı, zalim
Tanrı'm affetsin
Yaşadığım günahları
Senden sonra her şey bitti
***
Sana veda, sana veda
Sana veda ediyorum
İnadına seveceğim, inadına
***
Sana veda, sana veda
Sana veda ediyorum
İnadına seveceğim, inadına
***
Sana veda, sana veda
Sana veda ediyorum
İnadına seveceğim, inadına
***
Sana veda, sana veda
Sana veda ediyorum
İnadına seveceğim, inadına
-
Sabaha kalmaz
Duyarım elbet
Âleme nispet, eyvah eyvah
Kopsun kıyamet
***
Sanma kahrederim
Günümü gün ederim
Aşk senin neyine, Allah Allah
Zorlama güzelim
***
Sana zehir ederim dünyayı
Sana zehir ederim hayatı
Başına belayım kör olası
İnat ettim, seni yakacağım
***
Sana zehir ederim dünyayı
Sana zehir ederim hayatı
Başına belayım kör olası
İnat ettim, seni yakacağım
***
Geceleri dolaşıp
Sağa sola bulaşıp
Kahrolacaksın sen
Gazeteleri açıp
Baş sayfalara bakıp
Çatlayacaksın sen
***
Geceleri dolaşıp
Sağa sola bulaşıp
Kahrolacaksın sen
Gazeteleri açıp
Baş sayfalara bakıp
Çatlayacaksın sen
***
Sanma kahrederim
Günümü gün ederim
Aşk senin neyine, Allah Allah
Zorlama güzelim
***
Sana zehir ederim dünyayı
Sana zehir ederim hayatı
Başına belayım kör olası
İnat ettim, seni yakacağım
***
Sana zehir ederim dünyayı
Sana zehir ederim hayatı
Başına belayım kör olası
İnat ettim, seni yakacağım
***
Geceleri dolaşıp
Sağa sola bulaşıp
Kahrolacaksın sen
Gazeteleri açıp
Baş sayfalara bakıp
Çatlayacaksın sen
***
Geceleri dolaşıp
Sağa sola bulaşıp
Kahrolacaksın sen
Gazeteleri açıp
Baş sayfalara bakıp
Çatlayacaksın sen
***
Geceleri dolaşıp
Sağa sola bulaşıp
Kahrolacaksın sen
Gazeteleri açıp
Baş sayfalara bakıp
Çatlayacaksın sen
***
Geceleri dolaşıp
Sağa sola bulaşıp
Kahrolacaksın sen
Gazeteleri açıp
Baş sayfalara bakıp
Çatlayacaksın sen
-
Yolunu bekledim, sözünü dinledim
Sana daha ne yapayım?
"Hasret" desen çektim, "Çile" desen bittim
Ne diye harcanayım?
***
Yok artık sana katlanamam
Yüreğim yanmış aşkından
Yalvarsan, bana haykırsan
Sözüne kanmam bir daha
***
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
***
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
***
Yolunu bekledim, sözünü dinledim
Sana daha ne yapayım?
"Hasret" desen çektim, "Çile" desen bittim
Ne diye harcanayım?
***
Yok artık sana katlanamam
Yüreğim yanmış aşkından
Yalvarsan, bana haykırsan
Sözüne kanmam bir daha
***
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
***
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
Değmezmiş
***
Değmezmiş
Değmezmiş
***
Yok artık sana katlanamam
Yüreğim yanmış aşkından
Yalvarsan, bana haykırsan
Sözüne kanmam bir daha
***
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
***
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
Değmezmiş, canın çıksın
Sana aldandım, adın batsın
-
Yüreğim perişan, kanıyor gözyaşlarım
Dinmiyor içimde sonbahar ayazları
Vuruyor can evimden geçmişin günahları
Sabahlar olmuyor, kahretsin yalnızım
***
Yüreğim perişan, kanıyor gözyaşlarım
Dinmiyor içimde sonbahar ayazları
Vuruyor can evimden geçmişin günahları
Sabahlar olmuyor, kahretsin yalnızım
***
Bırak beni, bırak öleyim
Sen mutlu ol, ben giderim
Unut beni göz bebeğim
Unut beni, unut kaderim
***
Bırak beni, bırak öleyim
Sen mutlu ol, ben giderim
Unut beni göz bebeğim
Unut beni, unut kaderim
***
Yüreğim perişan, kanıyor gözyaşlarım
Dinmiyor içimde sonbahar ayazları
Vuruyor can evimden geçmişin günahları
Sabahlar olmuyor, kahretsin yalnızım
***
Yüreğim perişan, kanıyor gözyaşlarım
Dinmiyor içimde sonbahar ayazları
Vuruyor can evimden geçmişin günahları
Sabahlar olmuyor, kahretsin yalnızım
***
Bırak beni, bırak öleyim
Sen mutlu ol, ben giderim
Unut beni göz bebeğim
Unut beni, unut kaderim
***
Bırak beni, bırak öleyim
Sen mutlu ol, ben giderim
Unut beni göz bebeğim
Unut beni, unut kaderim
***
Bırak beni, bırak öleyim
Sen mutlu ol, ben giderim
Unut beni göz bebeğim
Unut beni, unut kaderim
-
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
***
Sen beni kendine bir tutsak ettin
Büyüledin beni, kopamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
***
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
***
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
***
Sen beni kendine bir tutsak ettin
Büyüledin beni, kopamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
***
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
***
Seni seviyorum, anlıyor musun?
Seni seviyorum, duyuyor musun?
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun?
Seni