Tatil Şarkı Sözleri
Demet Akalın Tatil şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Tatil şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tatil sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seni tanımadan önce tatlı bir yabancıydın
Keşke tanımasaydım da öyle kalsaydın
Eğer diğerlerinden farklı olsaydın
Ee o zaman seni terk etmek zorunda kalmazdım
***
Sayende yola geldi kalbim
Yanlışı doğruyu ayırıyor
Sen eksileli hayatımdan
Yüzümde güller açıyor
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Seni tanımadan önce tatlı bir yabancıydın
Keşke tanımasaydım da öyle kalsaydın
Eğer diğerlerinden farklı olsaydın
Ee o zaman seni terk etmek zorunda kalmazdım
***
Sayende yola geldi kalbim
Yanlışı doğruyu ayırıyor
Sen eksileli hayatımdan
Yüzümde güller açıyor
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Acilen toparlanmalıyım
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
(Tatile çıkmalıyım)
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Acilen toparlanmalıyım
-
Seni tanımadan önce tatlı bir yabancıydın
Keşke tanımasaydım da öyle kalsaydın
Eğer diğerlerinden farklı olsaydın
E o zaman seni terk etmek zorunda kalmazdım
***
Sayende yola geldi kalbim yanlışı doğruyu ayırıyor
Sen eksileli hayatımda yüzümde güller açıyor
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Tatile
Acilen tatile…
***
Seni tanımadan önce tatlı bir yabancıydın
Keşke tanımasaydım da öyle kalsaydın
Eğer diğerlerinden farklı olsaydın
E o zaman seni terk etmek zorunda kalmazdım
***
Sayende yola geldi kalbim yanlışı doğruyu ayırıyor
Sen eksileli hayatımda yüzümde güller açıyor
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Acilen toparlanmalıyım
Üstümden koca bir aşk geçti
Bir kaç gün tatile çıkmalıyım
Aklıma gelirsen sana yazarım
***
Acilen toparlanmalıyım