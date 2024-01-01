Demet Akalın

Seni tanımadan önce tatlı bir yabancıydın Keşke tanımasaydım da öyle kalsaydın Eğer diğerlerinden farklı olsaydın Ee o zaman seni terk etmek zorunda kalmazdım *** Sayende yola geldi kalbim Yanlışı doğruyu ayırıyor Sen eksileli hayatımdan Yüzümde güller açıyor *** Acilen toparlanmalıyım Üstümden koca bir aşk geçti Bir kaç gün tatile çıkmalıyım Aklıma gelirsen sana yazarım *** Acilen toparlanmalıyım Üstümden koca bir aşk geçti Bir kaç gün tatile çıkmalıyım Aklıma gelirsen sana yazarım *** Seni tanımadan önce tatlı bir yabancıydın Keşke tanımasaydım da öyle kalsaydın Eğer diğerlerinden farklı olsaydın Ee o zaman seni terk etmek zorunda kalmazdım *** Sayende yola geldi kalbim Yanlışı doğruyu ayırıyor Sen eksileli hayatımdan Yüzümde güller açıyor *** Acilen toparlanmalıyım Üstümden koca bir aşk geçti Bir kaç gün tatile çıkmalıyım Aklıma gelirsen sana yazarım *** Acilen toparlanmalıyım Üstümden koca bir aşk geçti Bir kaç gün tatile çıkmalıyım Aklıma gelirsen sana yazarım *** Acilen toparlanmalıyım Bir kaç gün tatile çıkmalıyım (Tatile çıkmalıyım) *** Acilen toparlanmalıyım Üstümden koca bir aşk geçti Bir kaç gün tatile çıkmalıyım Aklıma gelirsen sana yazarım *** Acilen toparlanmalıyım