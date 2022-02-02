Demet Akalın

(Son, 'ki, üç, dört) *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Kim bilir gelen geçen ne diyor hâlime Ben ben değilim bu günlerde Yediğim nanelerin haddi hesabı yok Şişenin dibindeyim Çok mutsuzum Çok, çok, çok (Vah, vah) *** Kendiliğinden gelsen n'olur Aramıyorum yiğitlikten Sendeki sabır da mübarek Paslanmaz çelikten *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Kim bilir gelen geçen ne diyor hâlime Ben ben değilim bu günlerde Yediğim nanelerin haddi hesabı yok Şişenin dibindeyim Çok mutsuzum Çok, çok, çok *** Kendiliğinden gelsen n'olur Aramıyorum yiğitlikten Sendeki sabır da mübarek Paslanmaz çelikten *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** (Of! Öptürmedi dudaktan) *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan