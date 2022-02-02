Demet Akalın

Türkan Şarkı Sözleri
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(Son, 'ki, üç, dört)
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Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Kim bilir gelen geçen ne diyor hâlime
Ben ben değilim bu günlerde
Yediğim nanelerin haddi hesabı yok
Şişenin dibindeyim
Çok mutsuzum
Çok, çok, çok (Vah, vah)
***
Kendiliğinden gelsen n'olur
Aramıyorum yiğitlikten
Sendeki sabır da mübarek
Paslanmaz çelikten
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Kim bilir gelen geçen ne diyor hâlime
Ben ben değilim bu günlerde
Yediğim nanelerin haddi hesabı yok
Şişenin dibindeyim
Çok mutsuzum
Çok, çok, çok
***
Kendiliğinden gelsen n'olur
Aramıyorum yiğitlikten
Sendeki sabır da mübarek
Paslanmaz çelikten
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
(Of! Öptürmedi dudaktan)
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan
***
Dün gece bi'kaç film seyrettim
Canım çıktı ağlamaktan
O Türkan yok mu o Türkan
Yine öptürmedi dudaktan