Demet Akalın

Ummadığım Anda Mektupları, resimleri kaldıramam ki Sevdim seni başkasına yar edemem ki İki dünya bir araya gelse imkansız Seni benden başkasıyla düşünemem ki *** Sevgilim kıskanırlar Yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar Aşkın dizinden *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek *** Bahar dalı çiçek gibi yeşilin rengi Anlatmanın imkanı yok güzelliğini Sana susuz, açım sana, hastayım sana Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki *** Sevgilim kıskanırlar Yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar Aşkın dizinden *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek

İlahi Adalet Yaz hadi bugünü yaz bir kenara Mütemadiyen her sene bensiz kutla Yaz hadi bugünü yaz bir kenara Unutma ki her giden dönmez aşkta *** Gelemem akşama bozuyor ağlama Bu da geçer ama yenisi var Seveni vur ama kalp kırma İlahî adalet diye bir şey var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var

Rekor Biz bile ayrıldıysak durum gerçekten vahim Aşk acısı ne kadar sürer kalbim yok mu tahminin? *** Aklımda hâlâ cevapsız bazı şeyler Hiç ummadığım çiftler rekor kırıyor Doğru insanı arıyor yanlış kişiler Aşkın içi boşalmış dekor duruyor *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar

Koltuk Yok anladım bize karada ayrılık yok Buralarda benden başka kürkçü dükkânı yok Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok Bizde böyle aşkın şiddeti merhamet yok *** Bir yuva dedik içine aşk ektik 3 de çocuk istedik kavgadan vakit yok *** Bir yuva dedik içine aşk ektik 3 de çocuk istedik kavgadan vakit yok *** Evde sıcacık yatak İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat *** Evde sıcacık yatak İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat