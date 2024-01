Demet Akalın

Seninle değil bir saat Bir dakika konuşmak aslında hata Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka *** Lalalalalala, lalalalalala Lalalalalala, lalalalalala *** Keşke zamanı geri alıp olanları izletebilseydim Bu ilişkideki bütün yanlışları gösterebilseydim E kaç kere kurtardım bizi yok yere, fark edebilseydin Sana verdiğim o gereksiz sevgiyi hissedebilseydin *** Belki değişirdi her şey Belki de çok güzel olurdu Ama gerçek yine çok acı Ne bir ilk bu ne de sonuncu, sonuncu *** Seninle değil bir saat, bir saat Bir dakika konuşmak aslında hata Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka *** Seninle değil bir saat, bir saat Bir dakika konuşmak aslında hata Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka *** Lalalalalala, lalalalalala Lalalalalala, lalalalalala *** Keşke zamanı geri alıp olanları izletebilseydim Bu ilişkideki bütün yanlışları gösterebilseydim *** Belki değişirdi her şey Belki de çok güzel olurdu Ama gerçek yine çok acı Ne bir ilk bu ne de sonuncu, sonuncu *** Seninle değil bir saat, bir saat Bir dakika konuşmak aslında hata Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka *** Seninle değil bir saat, bir saat Bir dakika konuşmak aslında hata Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka

İmanımdır tek silahım Koşarım adım mehmet Aşılmayan engelleri Aşarım adım adım mehmet *** Adım mehmet şanım mehmet Bayrağımda kanım mehmet *** Anadolu kucağında Her köşe her bucağında Peygamberin ocağında Pişerim adım mehmet *** Aşık olmuşum hilale İlelebettir bu hale İstikballe istiklale Koşarım mehmet adım *** Adım mehmet şanım mehmet Bayrağımda kanım mehmet *** Ölüm ölümsüzlük cana Şahadet kutsal mana Ruhum sığmıyor cihana Taşarım adım mehmet.

Bugünlerin yarını var Umudunu kesme balam Elbet biter bu acılar Talihine küsme balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan **** Gülün solar, dalın kurur Bahar gelmez mevsim durur Bu çileler seni vurur Dök içini susma balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan