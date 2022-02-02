Demet Akalın

Vereceksen Ver Bir bakıp çıkıcam, kalmıycam ben Yerleşmiycem kalbine Ne kulum ne kölem olmayacaksın Rahatla kuzum, bu halin ne? Bir havalar mavalar nedir yani? Kasmışın da kasmışın Bilmem, kaç kez yanmışın da Falanmışın filanmışın *** Korktuğunu başına getirir dünya Ne büyük meziyet öğretir güya Saklandıkça korunurmuşsun Öyle bir şey yok (Yok) Daha dur, bakalım, kaç kez düştün? Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın? Olmadı, bas, git, yollar senin Zorla tutan yok, zorla tutan yok *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Bir bakıp çıkıcam, kalmıycam ben Yerleşmiycem kalbine Ne kulum ne kölem olmayacaksın Rahatla kuzum, bu halin ne? Bir havalar mavalar nedir yani? Kasmışın da kasmışın Bilmem, kaç kez yanmışın da Falanmışın filanmışın *** Korktuğunu başına getirir dünya Ne büyük meziyet öğretir güya Saklandıkça korunurmuşsun Öyle bir şey yok (Yok) Daha dur, bakalım, kaç kez düştün? Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın? Olmadı, bas, git, yollar senin Zorla tutan yok, zorla tutan yok *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini *** Daha dur, bakalım, kaç kez düştün? Hadi bir cesaret, kaç kez kalktın? Olmadı, bas, git, yollar senin Zorla tutan yok, zorla tutan yok *** Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini Nazını da çekerim, suyuna da giderim Geleceksen gel Adını da koyma, daha beni yorma Vereceksen ver, kalbini

Bu Defa Son Isınmadı da ardından Buralar soğuk.. Yangına girmeden, İyileşemem bir daha. *** Çok ağlamadım aslında Yüreğim buruk… Sen gibi zalimi sevmeyecek bir daha. *** Uzun olsun bu gidişin Bana dokunmasın gülüşün Bıraktığın viraneden saralay olmaz Anla bi daha… *** Sen beni bir kere anlamadın Bitmedi bitmez kaygıların Sen beni bir kere anlamadın Uzaktan uzağa yargıladın *** Ben de bu yolda devam edemem Kendi hayatımı mahfedemem Sevgimi uğruna sarf edemem Kendi hayatına git, bu defa son *** Çok ağlamadım aslında yüreğim buruk Sen gibi zalimi ﻿sevmeyecek bir daha. *** Sonu gelsin kara kışın Bana dokunmasın bakışın Bıraktığın viraneden saralay olmaz Anla bi daha… *** Sen beni bir kere anlamadın Bitmedi bitmez kaygıların Sen beni bir kere anlamadın Uzaktan uzağa yargıladın *** Ben de bu yolda devam edemem Kendi hayatımı mahfedemem Sevgimi uğruna sarf edemem Kendi hayatına git, bu defa son

Damga Damga Mutsuzluktan, Ölen ilk insan tabi ben olmazsam Sensin sen, anladıysan yalnızlıktan Vefasızlıktan payımı aldım ben Sıra senin şimdi, misli misli *** Bu yara neymiş anla Biraz da sen ağla Muma dönüp ömrün, erisin aşkımla Damla damla *** Benim adım var hala Silinemez de asla! Yüreğimin üstünde, acıtan harflerle Damga damga!!! Damga damga!!!

Hayalet Hep! Bir yanı kırık Bakma hep bir yanık Canım ciğerim Ama gösteremem *** Sustum ah ölümüne En büyük cevap anlayana İzahat veremem *** Gördüm, aydım, doydum ben Senden farkım rütbemden *** Ooof... Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim *** Ooof... *** Hep! Bir yanı kırık Bakma hep bir yanık Canım ciğerim Ama gösteremem *** Sustum ah ölümüne En büyük cevap anlayana İzahat veremem *** Gördüm, aydım, doydum ben Senden farkım rütbemden *** Ooof... Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim *** Ooof... *** Yıkılmayı, kalkmayı toydum ezberledim İsyan da ettim Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi kaderimin *** Bir sen değil aşktan Muaf tutamaz beni gelse felaketim İyi bak son kez Ben sana bundan sonra hayaletim

Nazar Unutuldun bende çoktan Kalan acısı da kalpte aksesuar Sevebilirdim gerçek olsan Hep fake hep filtreli pozlar *** Senle eskiyi konuşmanın Faydası yok bu ilişkiye Gelgit aklına alışmadım Doydu kalp kötü tecrübeye *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Unutuldun bende çoktan Kalan acısı da kalpte aksesuar Sevebilirdim gerçek olsan Hep fake hep filtreli pozlar *** Senle eskiyi konuşmanın Faydası yok bu ilişkiye Gelgit aklına alışmadım Doydu kalp kötü tecrübeye *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana *** Tozdan kirden kara kalbin Ayna olsan yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsam Nazar olsam bile değmem sana