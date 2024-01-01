Demet Akalın

-
Benden sevgi değil canımı istesen
Boynum kıldan ince vur gitsin beni
Ömrüm hep kış oldu bahar ne gezer
Soldu çiçeklerim kır gitsin beni
Soldu çiçeklerim yol gitsin beni
***
Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki
Sende bir kenara at gitsin beni
Her gelen yakıp da kavurdu beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
***
Felekle kaderim bir oldu vurdu
Sende yerden yere vur gitsin beni
Sende yerden yere vur gitsin beni
Yanıma yaklaşma dertle doluyum
***
Sen de uzaklardan sev gitsin beni
Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki
Sende bir kenara at gitsin beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
-
Yaz hadi, bugünü yaz bir kenara
Mütemadiyen, her sene bensiz kutla
Yaz hadi, bugünü yaz bir kenara
Unutma ki, her giden dönmez aşkta
***
Gelemem akşama bozuyor ağlama
Bu da geçer ama yenisi var
Seveni vur ama kalp kırma
İlahi adalet diye bir şey var
***
Yarına kalsa da yanına kalmaz
Acı döner gelir karması var
Konumuz ayrılık fark ettiysen artık
Seni de terk eden birisi var
***
Yarına kalsa da yanına kalmaz
Acı döner gelir karması var
Konumuz ayrılık fark ettiysen artık
Seni de terk eden birisi var
***
Yaz hadi, bugünü yaz bir kenara
Mütemadiyen, her sene bensiz kutla
***
Gelemem akşama bozuyor ağlama
Bu da geçer ama yenisi var
Seveni vur ama kalp kırma
İlahi adalet diye bir şey var
***
Yarına kalsa da yanına kalmaz
Acı döner gelir karması var
Konumuz ayrılık fark ettiysen artık
Seni de terk eden birisi var
***
Yarına kalsa da yanına kalmaz
Acı döner gelir karması var
Konumuz ayrılık fark ettiysen artık
Seni de terk eden birisi var
***
Yarına kalsa da yanına kalmaz
Acı döner gelir karması var
Konumuz ayrılık fark ettiysen artık
Seni de terk eden birisi var
***
Yarına kalsa da yanına kalmaz
Acı döner gelir karması var
Konumuz ayrılık fark ettiysen artık
Seni de terk eden birisi var
-
Biz bile ayrıldıysak, durum gerçekten vahim (durum gerçekten vahim )
Aşk acısı ne kadar sürer, kalbim yok mu tahminin?
***
Aklımda hala cevapsız bazı şeyler
Hiç ummadığım çiftler, rekor kırıyor
Doğru insanı arıyor yanlış kişiler
Aşkın içi boşalmış, dekor duruyor
***
Bu geçici hevesinin tadını çıkar
İkinizden birisi yarın bıkar
Gözünün kamaştığına sakın aldanma
Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar
***
Bu geçici hevesinin tadını çıkar
İkinizden birisi yarın bıkar
Gözünün kamaştığına sakın aldanma
Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar
***
Biz bile ayrıldıysak, durum gerçekten vahim (durum gerçekten vahim )
Aşk acısı ne kadar sürer, kalbim yok mu tahminin?
***
Aklımda hala cevapsız bazı şeyler
Hiç ummadığım çiftler, rekor kırıyor
Doğru insanı arıyor yanlış kişiler
Aşkın içi boşalmış, dekor duruyor
***
Bu geçici hevesinin tadını çıkar
İkinizden birisi yarın bıkar
Gözünün kamaştığına sakın aldanma
Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar
***
Bu geçici hevesinin tadını çıkar
İkinizden birisi yarın bıkar
Gözünün kamaştığına sakın aldanma
Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar
***
Bu geçici hevesinin tadını çıkar
Gözünün kamaştığına sakın aldanma
Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar
***
Bu geçici hevesinin tadını çıkar
İkinizden birisi yarın bıkar
Gözünün kamaştığına sakın aldanma
Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar
-
Yok anladım, bize karada ayrılık yok
Buralarda benden başka kürkçü dükkanı yok
Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok
Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok
***
Bir yuva dedik, içine aşk ektik
Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok
Bir yuva dedik, içine aşk ektik
Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok
***
Evde sıcacık yatak
İstemezsen koltuk da rahat
Yeter ki yanımda kal
Ya da bizi baştan yarat
***
Evde sıcacık yatak (evde sıcacık yatak)
İstemezsen koltuk da rahat
Yeter ki yanımda kal
Ya da bizi baştan yarat
Ya da bizi baştan yarat
***
Yok anladım, bize karada ayrılık yok
Buralarda benden başka kürkçü dükkanı yok
Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok
Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok
***
Bir yuva dedik, içine aşk ektik
Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok
Bir yuva dedik, içine aşk ektik
Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok
***
Evde sıcacık yatak
İstemezsen koltuk da rahat
Yeter ki yanımda kal
Ya da bizi baştan yarat
***
Evde sıcacık yatak (evde sıcacık yatak)
İstemezsen koltuk da rahat
Yeter ki yanımda kal
Ya da bizi baştan yarat
Ya da bizi baştan yarat
***
Evde sıcacık yatak (evde sıcacık yatak)
İstemezsen koltuk da rahat
Yeter ki yanımda kal
Ya da bizi baştan yarat
Ya da bizi baştan yarat
-
Mektupları, resimleri kaldıramam ki
Sevdim seni başkasına yar edemem ki
İki dünya bir araya gelse imkansız
Seni benden başkasıyla düşünemem ki
***
Sevgilim kıskanırlar
Yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar
Aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek
***
Bahar dalı çiçek gibi yeşilin rengi
Anlatmanın imkanı yok güzelliğini
Sana susuz, açım sana, hastayım sana
Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki
***
Sevgilim kıskanırlar
Yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar
Aşkın dizinden
***
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek
-
Sevmek yakışmıyor senin gibilere
İhaneti sevindirip aşkı üzenlere
Kalk gel cesaretim burada durulmuyor
Kurtar bu canı bu azaptan
***
Seninle mutluyduk bugüne kadar
Aramızdan biri sözünden dönene kadar
Tükendim kalbimde kalıcı hasar
Buraya kadar of buraya kadar
***
Sen beni hak etmedin
Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin
Dönsen ne yazar eksildik azar azar
Seni bir daha sevmemeye yeminim var
***
Sen beni hak etmedin
Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin
Dönsen ne yazar eksildik azar azar
Seni bir daha sevmemeye yeminim var
-
Bu aralar pek keyfim yok
Ne olur anla beni
Korkma sakinim duruma hakimim
Gördüğün gibiyim
***
Tarihimde beliriyor bazen boşver sen beni
Endişelenme sakinleş artık
Herşey gayet iyi
***
Toparlanırım kısa sürede tatlım
Bana birşey olmaz
Bir iki güne herşey düzelir
Kalbim mühür tutmaz
***
Beni biraz yalnız bırak
Bi ara ben sana geri dönerim
Olanları bazen akışına bırak
Bence kısa bi ara verelim
***
Beni biraz yalnız bırak
Bi ara ben sana geri dönerim
Olanları bazen akışına bırak
Bence kısa bi ara verelim
Verelim
***
Kısa bi ara verelim
Verelim
***
Bu aralar pek keyfim yok
Ne olur anla beni
Korkma sakinim duruma hakimim
Gördüğün gibiyim
***
Tarihimde beliriyor bazen boşver sen beni
Endişelenme sakinleş artık
Herşey gayet iyi
***
Toparlanırım kısa sürede tatlım
Bana birşey olmaz
Bir iki güne herşey düzelir
Kalbim mühür tutmaz
***
Beni biraz yalnız bırak
Bi ara ben sana geri dönerim
Olanları bazen akışına bırak
Bence kısa bi ara verelim
***
Beni biraz yalnız bırak
Bi ara ben sana geri dönerim
Olanları bazen akışına bırak
Bence kısa bi ara verelim
Verelim
***
Kısa bi ara verelim
Verelim
-
Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor
Küs olanlar bile tek tek barışıyor
Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç
Millet çoluğa çocuğa karışıyor
***
Ah nasıl etmeli, vah nasıl etmeli
İmzasız kaldı bak mutluluk defteri
***
Denemediğim yol kalmadı ki
Kahve falı aşk totemi
Seni yola getirmenin olmalı
Başka bir yöntemi
***
Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor
Küs olanlar bile tek tek barışıyor
Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç
Millet çoluğa çocuğa karışıyor
***
Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor
Küs olanlar bile tek tek barışıyor
Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç
Millet çoluğa çocuğa karışıyor
***
Ah nasıl etmeli, vah nasıl etmeli
İmzasız kaldı bak mutluluk defteri
***
Denemediğim yol kalmadı ki
Kahve falı aşk totemi
Seni yola getirmenin olmalı
Başka bir yöntemi
***
Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor
Küs olanlar bile tek tek barışıyor
Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç
Millet çoluğa çocuğa karışıyor
***
Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor
Küs olanlar bile tek tek barışıyor
Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç
Millet çoluğa çocuğa karışıyor
***
Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor
Küs olanlar bile tek tek barışıyor
Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç
Millet çoluğa çocuğa karışıyor
***
Çiçekler yüzükler havalarda uçuşuyor
Küs olanlar bile tek tek barışıyor
Yaş oldu kaç sen sonuna kadar kaç
Millet çoluğa çocuğa karışıyor
-
Nelerden vazgeçtim
Kimleri geride bıraktım
Ne yol kaldı gitmediğim
Ne acı bilmediğim
***
Kimlere sığındım
Hangi biri şimdi yoldaşım
Kader değil kederdi
Hayatta tek başımayım
***
Şimdi sen geldin aşkı temize çektin
Bilirim yolda koymazsın beni
***
Ben yine yerimde yurdumdayım
Seninle ilk aşkımın yaşındayım
Bir düğün ilan et yanımda olmandan
Gurur duyarım
***
Ben yine yerimde yurdumdayım
Seninle ilk aşkımın yaşındayım
Bir düğün ilan et yanımda olmandan
Gurur duyarım, Gurur duyarım
***
Nelerden vazgeçtim
Kimleri geride bıraktım
Ne yol kaldı gitmediğim
Ne acı bilmediğim
***
Kimlere sığındım
Hangi biri şimdi yoldaşım
Kader değil kederdi
Hayatta tek başımayım
***
Şimdi sen geldin aşkı temize çektin
Bilirim yolda koymazsın beni
***
Ben yine yerimde yurdumdayım
Seninle ilk aşkımın yaşındayım
Bir düğün ilan et yanımda olmandan
Gurur duyarım
***
Ben yine yerimde yurdumdayım
Seninle ilk aşkımın yaşındayım
Bir düğün ilan et yanımda olmandan
Gurur duyarım, Gurur duyarım
-
Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
Seni de unutacağım
Ne karın ağrısı
Ne gönül sancısı
Nasılsa döneceğin yok
***
Hani ayrılırken çok canım acıyacaktı
Sensizlik yanımda hiç ayrılmayacaktık
Hani ayrılırken çok canım acıyacaktı
Sensizlik yanımda hiç ayrılmayacaktık
***
Çok gidenler gördüm ben
Çok dönenler gördüm ben
Çok yalanlar gördüm ben
Çok sönenler gördüm ben
***
Hepsi birer birer dağıldılar
Pişmanlar ordusuna katıldılar
***
Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
Seni de unutacağım
Ne karın ağrısı
Ne gönül sancısı
Nasılsa döneceğin yok
***
Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
Seni de unutacağım
Ne karın ağrısı
Ne gönül sancısı
Nasılsa döneceğin yok
***
Hani ayrılırken çok canım acıyacaktı
Sensizlik yanımda hiç ayrılmayacaktık
Çok gidenler gördüm ben
Çok dönenler gördüm ben
Çok yalanlar gördüm ben
Çok sönenler gördüm ben
***
Hepsi birer birer dağıldılar
Pişmanlar ordusuna katıldılar
***
Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
Seni de unutacağım
Ne karın ağrısı
Ne gönül sancısı
Nasılsa döneceğin yok
***
Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
Seni de unutacağım
Ne karın ağrısı
Ne gönül sancısı
Nasılsa döneceğin yok
***
Bir kibrit çakacağım
Seni de unutacağım
Ne karın ağrısı
Ne gönül sancısı
Nasılsa döneceğin yok
***
Bir kibrit çakacağım geceleri yakacağım
Seni de unutacağım
Ne karın ağrısı
Ne gönül sancısı
Nasılsa döneceğin yok
-
Yolun sonuna geldik iyisiyle kötüsüyle
Alev alevdik söndük bırakmadık kül geride
Hayat bize güzeldi heyecandan ölüyorduk
Olacakları bilmiyorduk dün gibi hatırlıyorum
***
İlk sen kırdın beni ardından ben seni
Hangimiz haklıydık hangimiz kötü kalpli
***
Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde
Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece ikimizde
Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde
Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece dilimizde
***
Yolun sonuna geldik iyisiyle kötüsüyle
Alev alevdik söndük bırakmadık kül geride
Hayat bize güzeldi heyecandan ölüyorduk
Olacakları bilmiyorduk dün gibi hatırlıyorum
***
İlk sen kırdın beni ardından ben seni
Hangimiz haklıydık hangimiz kötü kalpli
***
Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde
Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece ikimizde
Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde
Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece dilimizde
***
Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde
Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece ikimizde
Masum değiliz ikimizde duramadık işte sözümüzde
Bozuldu büyüsü kaçtı tadı acısı da sadece dilimizde
-
Nedense insan anlamaz
Bitirmeden aşkın değerini
Kendi düşen aşık ağlamaz
Kendin sil hadi gözlerini
***
Beni acılara sor cevabı al konuyu kapat
Sana yer yok kalbimde kapıyı dışarıdan kapat
***
Tasını tarağını topla da git
Bir daha ismimi anma yeter
Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma
Yürek kendini seçer
***
Tasını tarağını topla da git
Bir daha ismimi anma yeter
Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma
Yürek kendini seçer
***
Nedense insan anlamaz
Bitirmeden aşkın değerini
Kendi düşen aşık ağlamaz
Kendin sil hadi gözlerini
***
Beni acılara sor cevabı al konuyu kapat
Sana yer yok kalbimde kapıyı dışarıdan kapat
***
Tasını tarağını topla da git
Bir daha ismimi anma yeter
Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma
Yürek kendini seçer
***
Tasını tarağını topla da git
Bir daha ismimi anma yeter
Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma
Yürek kendini seçer
***
Yürek kendini seçer
Yürek kendini seçer (seçer)
***
Tasını tarağını topla da git
Bir daha ismimi anma yeter
Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma
Yürek kendini seçer
***
Tasını tarağını topla da git
Bir daha ismimi anma yeter
Bu sana nefsi müdafaa kusura bakma
Yürek kendini seçer
***
Kendi düşen aşık ağlamaz
-
Yokluğuna alışamadım
"Kader" deyip atamadım
Çok bekledim, çok ağladım
Seni kimseye anlatamadım
Seni kimseyle paylaşamadım
***
Yüreğime son bi' gözyaşı
Bırakıp da gittin
Anlamadın, zalim
Sözüm ona sevdin
***
Yüreğime son bi' gözyaşı
Bırakıp da gittin
Anlamadın, zalim
Sözüm ona sevdin
***
Yüreğime son bi' gözyaşı
Bırakıp da gittin
Anlamadın, zalim
Sözüm ona (sözüm ona) sevdin (sevdin)
***
Yokluğuna alışamadım
"Kader" deyip atamadım
Çok bekledim, çok ağladım
Seni kimseye anlatamadım
Seni kimseyle paylaşamadım
***
Yüreğime son bi' gözyaşı
Bırakıp da gittin
Anlamadın, zalim
Sözüm ona sevdin
***
Yüreğime son bi' gözyaşı
Bırakıp da gittin
Anlamadın, zalim
Sözüm ona sevdin
***
Yüreğime son bi' gözyaşı
Bırakıp da gittin
Anlamadın, zalim
Sözüm ona sevdin
***
Yüreğime son bi' gözyaşı
Bırakıp da gittin
Anlamadın, zalim
Sözüm ona sevdin
-
Beni hissedecek kalp yoktu sende
Biraz hafif kaldın sen böyle aşka
Cazibe katıyor yalanlar sana
Birazını sakla kalan aşklara
Vay vay vay
***
(Demek öyle) kalbimden seni çıkardım
(Kalmadı bende) kapandı mesele
(İşte bu yüzden) ben giderken acımam
Kalamam senle müsadenle
Vay vay vay
***
Sende oyun hiç bitmez
Bilirim arkası yarın
Gişe rekoru kırar
Senin yalan aşkların
Sevildikçe şımardın
Aşkı bir oyun sandın
İhanet oscarını
Bu yılda sen kazandın
Vay vay vay
Vay vay vay
***
Sende oyun hiç bitmez
Bilirim arkası yarın
Gişe rekoru kırar
Senin yalan aşkların
Sevildikçe şımardın
Aşkı bir oyun sandın
İhanet oscarını
Bu yılda sen kazandın
Vay vay vay
Vay vay vay
Vay vay vay
***
Beni hissedecek kalp yoktu sende
Biraz hafif kaldın sen böyle aşka
Cazibe katıyor yalanlar sana
Birazını sakla kalan aşklara
Vay vay vay
***
(Demek öyle) kalbimden seni çıkardım
(Kalmadı bende) kapandı mesele
(İşte bu yüzden) ben giderken acımam
Kalamam sende müsadenle
Vay vay vay
***
Sende oyun hiç bitmez
Bilirim arkası yarın
Gişe rekoru kırar
Senin yalan aşkların
Sevildikçe şımardın
Aşkı bir oyun sandın
İhanet oscarını
Bu yılda sen kazandın
Vay vay vay
Vay vay vay
***
Sende oyun hiç bitmez
Bilirim arkası yarın
Gişe rekoru kırar
Senin yalan aşkların
Sevildikçe şımardın
Aşkı bir oyun sandın
İhanet oscarını
Bu yılda sen kazandın
Vay vay vay
Vay vay vay
Vay vay vay
-
Benden sevgi değil canımı istesen
Boynum kıldan ince vur gitsin beni
Ömrüm hep kış oldu bahar ne gezer
Soldu çiçeklerim kır gitsin beni
Soldu çiçeklerim yol gitsin beni
***
Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki
Sende bir kenara at gitsin beni
Her gelen yakıp da kavurdu beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
***
Felekle kaderim bir oldu vurdu
Sende yerden yere vur gitsin beni
Sende yerden yere vur gitsin beni
Yanıma yaklaşma dertle doluyum
***
Sen de uzaklardan sev gitsin beni
Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki
Sende bir kenara at gitsin beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
-
Kabul eder gibi bakma
Belki değişirsin umuduyla
Ayrılalım dedin
Sen bana bakma
***
Bir hayatı hiçe sayma
Belki bu sonbaharda
Girer her şey yoluna
Sen bana bakma
***
Sen hala aynısın yaşananlar hep aynı
Gel gör ki beceremedin yalvarıp yakarmayı
Sen hala aynısın yaşananlar hep aynı
Gel gör ki beceremedin yalvarıp yakarmayı
***
Biz seninle ne yollardan geçtik
Sonra onlardan vazgeçtik
Sen başlattın ben bitirdim
Sanırım şimdi ödeştik
Sanırım şimdi ödeştik
Sanırım şimdi ödeştik
***
Biz seninle ne yollardan geçtik
Sonra onlardan vazgeçtik
Sen başlattın ben bitirdim
Sanırım şimdi ödeştik
Sanırım şimdi ödeştik
Sanırım şimdi ödeştik
***
Sen hala aynısın yaşananlar hep aynı
Gel gör ki beceremedin yalvarıp yakarmayı
Sen hala aynısın yaşananlar hep aynı
Gel gör ki beceremedin yalvarıp yakarmayı
***
Biz seninle ne yollardan geçtik
Sonra onlardan vazgeçtik
Sen başlattın ben bitirdim
Sanırım şimdi ödeştik
Sanırım şimdi ödeştik
Sanırım şimdi ödeştik
***
Biz seninle ne yollardan geçtik
Sonra onlardan vazgeçtik
Sen başlattın ben bitirdim
Sanırım şimdi ödeştik
Sanırım şimdi ödeştik
Sanırım şimdi ödeştik