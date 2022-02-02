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7/24 Dinle Banane

Banane Şarkı Sözleri

Demet Akalın Banane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Banane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Banane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Banane

  • Vuracak

  • Bittim

  • Aşkın Açamadığı Kapı

  • Banane

  • Yalnızım

  • Bana Döneceksin

  • Bilmek İstiyorum

  • Pembe Dizi

  • Tamamdır

  • Taçsız Kral

  • Ninni

  • Adam Gibi

  • Bir Anda Sevmiştim

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