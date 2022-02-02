Yalnız Ordusu Ft. Erdem Kınay Şarkı Sözleri
Demet Akalın Yalnız Ordusu Ft. Erdem Kınay şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Yalnız Ordusu Ft. Erdem Kınay şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalnız Ordusu Ft. Erdem Kınay sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın
Yalnız Ordusu Ft. Erdem Kınay
Tüm Şarkıları
-
Bir ışık umutla,
İçime siner mi bunlar.
Geri dönebilse yollar,
Yine seni yazmaz bil sonlar.
***
Geri dönme,
Sana yer çok,
Sebebini sorma,
Karnım tok.
Seni duymam,
Delin olmam,
Başı sonu belli,
Halim yok.
***
Alışır sandın olanlara,
Yüreğe geçmez aşkın korkusu.
Ne denir sona kalanlara,
Seni bekler bak yalnız ordusu.
***
Bu rüya yetmez yalanlara,
Sona erdi ah, aşkın uykusu.
Bir de yoklama alanlara,
Adresin belli, yalnız ordusu.