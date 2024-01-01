Demet Akalın

Bir ışık umutla İçime siner mi bunlar Geri dönebilse yollar Yine seni yazmaz bil sonlar *** Geri dönme, sana yer çok Sebebini sorma, karnım tok Seni duymam, delin olmam Başı sonu belli, halim yok *** Alışır sandın olanlara Yüreğe geçmez aşkın korkusu Ne denir sona kalanlara Seni bekler bak yalnız ordusu *** Bu rüya yetmez yalanlara Sona erdi ah aşkın uykusu Bir de yoklama alanlara Adresin belli, yalnız ordusu *** Bir ışık umutla İçime siner mi bunlar Geri dönebilse yollar Yine seni yazmaz bil sonlar *** Geri dönme, sana yer çok Sebebini sorma, karnım tok Seni duymam, delin olmam Başı sonu belli, halim yok *** Alışır sandın olanlara Yüreğe geçmez aşkın korkusu Ne denir sona kalanlara Seni bekler bak yalnız ordusu *** Bu rüya yetmez yalanlara Sona erdi ah aşkın uykusu Bir de yoklama alanlara Adresin belli, yalnız ordusu *** Yalnız ordusu *** Geri dönme, sana yer çok Sebebini sorma, karnım tok Seni duymam, delin olmam Başı sonu belli, halim yok *** Alışır sandın olanlara Yüreğe geçmez aşkın korkusu Ne denir sona kalanlara Seni bekler bak yalnız ordusu *** Bu rüya yetmez yalanlara Sona erdi ah aşkın uykusu Bir de yoklama alanlara Adresin belli, yalnız ordusu