Yalnız Ordusu Feat. Erdem Kınay Şarkı Sözleri
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Demet Akalın
Yalnız Ordusu Feat. Erdem Kınay
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Bir ışık umutla
İçime siner mi bunlar
Geri dönebilse yollar
Yine seni yazmaz bil sonlar
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu
***
Bir ışık umutla
İçime siner mi bunlar
Geri dönebilse yollar
Yine seni yazmaz bil sonlar
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu
***
Yalnız ordusu
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu