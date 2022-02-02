Demet Akalın

Sözlerim var söyleyemedim Güzel yüreğini incitemedim Bizde eksilen bir şeyler var *** Uzaklaştık dur diyemedim Belki ben de bitsin istedim Şimdi arkamdan ağlayan mı var *** Hatayı biz aslında başlarken yaptık Hatırla iki hayatı yarım bıraktık *** Aynı yerlere bakıp başka şeyler gördük Biz hayallerimize bir heves yalandan aşk ördük Bir gün uyanıp uykudan yabancı bir yüz gördük Yazık yanan ateşi söndürdük