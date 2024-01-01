Demet Akalın

Yanılmışım Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım *** Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım) Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım) *** Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok) Zaman denilen yol Benim için çabuk geçiyor *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Seninle yeni bir baslangıç yaptığımı sanmışım Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım) Oysa sen geçmişimin acı bir tekrârıymışsın Yanılmışım, yanılmışım (yanılmışım, yanılmışım) *** Savrulsa da kalbimin sana ihtiyacı yok (yok) Zaman denilen yol Benim için çabuk geçiyor *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma sus yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık Ardına bakma

"Arkadaş" Şarkısını Duyunca Çok zamandan beri eski dostlar Birbirini aramaz oldu Aramıza hayat girdi Yıllar bize yaramaz oldu *** Ağlarım, ağlarım geceler boyunca Anılar dalga dalga Sahilime vurunca Bir selâm gelince Selâ verilince Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca *** Bir yanağı okşayan kader, Diğerine bin tokat vurdu Bildiğim kadar değilmiş meğer Dünya bize hep oyun kurdu *** Ağlarım, ağlarım geceler boyunca Anılar dalga dalga Sahilime vurunca Bir selâm gelince Selâ verilince Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca

Acıtmışım Canını Sevdikçe Hani yangın yerinde Sevmiştim ben seni Darmadağın akşamlarda *** Bir avuç kül uzattın Bense kırık bir cam Yıkıntılar arasında *** Ah neden korktun? Ah neden korktun? Bir uyandım ki artık yoktun Uzanıp eşsiz hatırandan öptüm *** Meğer nasıl da acı Nasıl da gece Kanatmışım yaranı sevdikçe *** Meğer nasıl karanlık Ne beyhude Acıtmışım canını sevdikçe *** Bırakıp gittin Yok olup yittin Gözlerindeki hüzün, hüzün... Bak siliniyor yüzün, yüzün... *** Karanlık gözlerinden Öpmüştüm ben seni Paramparça akşamlarda *** Isınmıştık birlikte Bu soğuk dünyada Yıkıntılar arasında

Ah Felek Yordun Beni Uzun uzun aynaya baktım Dedim ki kendime "Kız sana ne oldu?" Gidinin cadısı, mahallenin delisi Dalgalandın da duruldun mu? *** Devrilip yatasın, keyfine bakasın Toprağı ekesin var belli Hadi bıktın, usandın kavgadan Aşktan da mı geçtin temelli? *** Yani... Yani... Yani... Yani... *** Felek eşeğine "çüş" mü dedi? Dünyada saadet düş mü dedi? Büyüklerinle görüş mü dedi? Hâkime, hekime danış mı dedi? *** Korktun mu kız, korktun mu? Küçük dilini yuttun mu? E bari yükünü tuttun mu? Hayat bu, alışveriş mi dedi? Aaaahhh... Aaahhhh... *** Ah felek, yordun beni Hem de çok kırdın beni Valla yıldırdın beni Dediğin dedik *** Ah felek, yordun beni Hem de çok kırdın beni Billâ yıldırdın beni Çaldığın düdük *** Bi' dedim en iyisi varayım bi' kocaya Bi' dedim okutayım iyi bi' hocaya Olmazsa toplarım tası tarağı Gider yerleşirim Bolluca'ya *** Lâkin gitmeli mi, temize çekmeli mi Devam etmeli mi, bilemedim Bir sindim, bir silkindim Heyhat, arızayı gideremedim! *** Yani... Yani... Yani... Yani...

Ayar Ya bizdensin ya da onlardan Hadi bu köprüyü geç bakalım Ya dostsun ya da düşman Hadi sıfatını seç bakalım *** Ya siyahsın ya da beyaz Ya hep ya hiç, öyle yok biraz Ya hasım ya hısım, a çileli başım Sen kınalı kuzu, ben süzme kaz *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene *** Bi' o yana, bi' bu yana Savururlar öte yana Söz ile uslanmayana Ayar yapalım *** Benim hala umudum var Böyle diyor sûfi Mazhar Ben Mazhar'dan yanayım Kaynaşırız azar azar *** Olmasa da tek tabancayız Ölüm var, yalnızlık ne yazar Daha karpuz keseceydik Vallahi billahi, hep nazar! *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene *** Burası Agora meyhanesi değil Açık hava tımarhanesi Beşer bu şaşar, çizmeyi aşar Varsa bi' matbu bahanesi *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene

Ballı Dün gece nerdeydin? Sorsam, söyler miydin? Kim bilir kimleydin? Soralım o zaman *** Bekle Allah bekle Bir sürü laf dinle Gülesim geldi yine Gülelim o zaman *** Kalbimde dövmeler Gözümde gölgeler Defolu ilişkiler *** Görmezden gelmeler Sineye çekmeler Dilimde sövmeler *** Oooof nereye kadar? *** Hem zaten hafiften bozuluyordum zaten Baştan karaya vurmuştum zaten Kaptırmış gidiyordum zaten *** Kalk, bak! Kapı tam şuradan Hadi, yaylan buradan! Git, bak! Gördün deli, dön geri Seni ballı seni Mmmm seni ballı seni *** Asıl sorun şurada Ne işin var burada? İstersen hiç durma Kara tam şuradan *** Her şey bi' deneyim Ben de bir deneyeyim seni bir göndereyim Denerim o zaman

Kaçırıcam Seni Alıp, kaçırıcam seni... Gümüş bir akşamüzeri Zulâmda aşk, keyfekeder *** Kanatlanıp uçacağız Unutulmuş bahçelerde Mevsim zamansız, biz derbeder *** Uzanıp sere serpe Salkım, söğüt perde Sevişmek dörtnala Bu yasak seferde *** Ah kalbim, aahh kalbim! Sen benim yegâne efendimsin... *** Ah kalbim, aahh kalbim! Kâğıdım, kalemim, defterimsin... *** Düşeceğiz yorgun argın Utanmaz uykulara Aynı rüyayı görüp, şaşacağız *** Karışacak aklımız İçimiz bir hoş olacak Ölsek bile, aşktan öleceğiz

Sayım Ay ışığında oturuyorduk Bileğinden öptüm seni Sonra ayakta öptüm Dudağından öptüm seni *** Kapı aralığında öptüm Soluğundan öptüm seni Bahçede çocuklar vardı Çocuğundan öptüm *** Sonunda, caddelere çıkardım Kaynağından; Evime götürdüm, yatağımda Kasığından... *** Sonunda caddelere çıkardım Kaynağından; Evime götürdüm, yatağımda Kasığından öptüm seni, Öptüm öptüm... *** Ay ışığında oturuyorduk Bileğinden öptüm seni Başka evlerde karşılaştık İliğinden öptüm seni *** Kapı aralığında öptüm Soluğundan öptüm seni Bahçede çocuklar vardı Çocuğundan öptüm... *** Sonunda caddelere çıkardım Kaynağından; Evime götürdüm yatağımda Kasığından... *** Sonunda caddelere çıkardım Kaynağından; Evime götürdüm yatağımda Kasığından öptüm seni Öptüm, öptüm...

Unuttun Mu Beni Unuttun mu beni, her şeyimi? Sildin mi bütün izlerimi? *** Hiç düşmedim mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada O kırlangıç da mı küs bana? *** Sanırdım ki aşklar ancak Filmlerde böyle... *** Ben hala dolaşıyorum avare Hani görsen, enikonu divane Ne yaptıysam olmadı, ne çare Unutamadım, gitti! *** Ey aşk! Neredesin şimdi? Sen de mi terk ettin beni? Ne hata ettiysem, affet! Büyüklük sende kalsın, e mi? Sen de olmazsan eğer, Batar artık bu gemi *** Ben hala dolaşıyorum avare Hani görsen, enikonu divane Ne yaptıysam olmadı, ne çare Unutamadım, gitti!