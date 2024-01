Demet Akalın

Bak yine kader sessizce örmüş ağları Biçare gönül uzanmıyor ki kolları Hep kara haber getirdi yaz yağmurları Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı? *** Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Bak yine kader sessizce örmüş ağları Biçare gönül uzanmıyor ki kolları Hep kara haber getirdi yaz yağmurları Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı? *** Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var