Demet Akalın

-
Issız bir adada tek başına
Kalmak gibi seninle birlikte olmak
Bi' yolun sonuna çok inanıp da
Yolda kalmak gibi seninle solmak
***
Adını bile unutsam keşke
Tüm anılarım senle bitse
***
Beni bana yekten kırdıran hayatın
Nedenini bilsem ne fark eder ki?
Oluruna bir sen bir ben inanırım
Yeni yola dönsem ne fark eder ki?
***
Beni bana yekten kırdıran hayatın
Nedenini bilsem ne fark eder ki?
Oluruna bir sen bir ben inanırım
Yeni yola dönsem ne fark eder ki?
***
Bana iyi gelecek mi
Bilsem neden gittiğini?
İçim soğur mu dersin
Haber alsam başkasını sevdiğini?
***
Beni bana yekten kırdıran hayatın
Nedenini bilsem ne fark eder ki?
Oluruna bir sen bir ben inanırım
Yeni yola dönsem ne fark eder ki?
***
Beni bana yekten kırdıran hayatın
Nedenini bilsem ne fark eder ki?
Oluruna bir sen bir ben inanırım
Yeni yola dönsem ne fark eder ki?
***
Beni bana yekten kırdıran hayatın
Nedenini bilsem ne fark eder ki?
Oluruna bir sen bir ben inanırım
Yeni yola dönsem ne fark eder ki?
Ne değişir ki?
-
Uçurumun ta dibinde
Pencerenin gerisinde
Yokladığın ihtimalse
İhtimalsen daha gelme
***
Kendini kandırmakta
Usta mı var benden başka?
Bu oyunlar diyarında
Sıkılırsın bence gelme
***
Sussan da akıyo' yaşlar
Hadi susma, içeri içeri
Makul olana biz varamadık ki
Nerde hasta bizi buluyo' bizi
***
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
***
Zümrütünden hayır da yok
Çürük vişne dudağından
Çatık kaşı, yarık toprak
Yağmur olsan bile yağma
***
N'apalım len ölelim mi?
Ağlarken gülelim mi?
Bildiğini okuyosun
Aşk seni bi' temiz dövelim mi?
***
Sussan da akıyo' yaşlar
Hadi susma, içeri içeri
Makul olana biz varamadık ki
Nerde hasta bizi buluyo' bizi
***
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
***
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
Ah hep bizi buluyo'
Ah bizi buluyor
-
Yokluğunda çok acı çektim
Demeyi isterdim
Bir iyi geldi ki ayrılık
Bitti bütün derdim
***
Alışmadık kalpte aşk durmaz
Durmadı zaten
Kimsenin yanı boş kalmaz
Kalmadı zaten
***
Yeni bir aşka yelken açtım
Çok mutluyum iki kere iki dört
Esiyor şimdi tabi senin oralar
Aman üşütürsün sırtını ört
***
Yeni bir aşka yelken açtım
Çok mutluyum iki kere iki dört
Esiyor şimdi tabi senin oralar
Aman üşütürsün sırtını ört
-
Ben seni büyük sevicem nasılsa
Sen hele bir gel bana minik minik
Her türlü savaştan zaferle çıkan
Şu deli yüreğim bir sana yenik
***
Seni bugüne kadar sevenler
Hakkını verememiş
O gözlerine dalmış dalmış da
Kalbinin içini görememiş
***
O işler öyle olmuyor işte
Öğrenirsin bu gidişle
Aşk ateşine gönüllü düşenler
Yanıyor görünmez bir ateşte
***
Ben seni büyük sevicem nasılsa
Sen hele bir gel bana minik minik
Her türlü savaştan zaferle çıkan
Şu deli yüreğim bir sana yenik
-
Bırak gelirse gelsin üstüme dünya
Bırak tütsün yangın yeri
Hâlâ aşık hâlâ deli o da benim gibi
Olmayınca olmuyor işte
***
Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın
Bir ömür benim başıma belasın, belasın
***
Ona benden bahsetmeyin anlar
Anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin
Ağlar ağlar ağlar o deli
***
Ona benden bahsetmeyin anlar
Anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin
Ağlar ağlar ağlar o deli
***
Bırak gelirse gelsin üstüme dünya
Bırak tütsün yangın yeri
Hâlâ aşık hâlâ deli o da benim gibi
Olmayınca olmuyor işte
***
Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın
Bir ömür benim başıma belasın, belasın
***
Ona benden bahsetmeyin anlar
Anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin
Ağlar ağlar ağlar o deli
***
Ona benden bahsetmeyin anlar
Anlar hâlâ sevdiğimi
Bu şarkıyı dinletmeyin
Ağlar ağlar ağlar o deli
-
Sabahın bi' körü, göremem önümü
Ellerim mesajlar yazıyo'
Biraz hakaret, bitecek sabret
Bizim de canımız çok yanıyo'
***
Daha açamadın asıl konuları
İçimde fırtınalar kopuyor
Senin de bildiğin bütün karmaların
Acısı yavaş yavaş çıkıyor
***
Yalnız kalmazdım
Bilsem yorulmazdım
Aşktan yıkılmazdım
Pes! Yenildim son kez
***
Sus! Ya bi' boş yapma
Sus! Ya bi' boş yapma
Sus! Ya bi' boş yapma
Kes!
Son 'ki
***
Üç beş kişisel özel eşyan vardı
Topla! Çeneni kapat!
Sende kalan ne varsa gereksizdir
At!
N'apıyorsan yap!
***
Kafanı topla, bırak
Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu
İstediğin de buydu, al işte oldu
N'apıyorsan yap!
***
Yalnız kalmazdım
Bilsem yorulmazdım
Aşktan yıkılmazdım
Pes! Yenildim son kez
***
Sus! Ya bi' boş yapma
Sus! Ya bi' boş yapma
Sus! Ya bi' boş yapma
Kes!
Son 'ki
***
Üç beş kişisel özel eşyan vardı
Topla! Çeneni kapat!
Sende kalan ne varsa gereksizdir
At! N'apıyorsan yap!
***
Kafanı topla, bırak
Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu
İstediğin de buydu, al işte oldu
N'apıyorsan yap!
***
Üç beş kişisel özel eşyan vardı
Topla! Çeneni kapat!
Sende kalan ne varsa gereksizdir
At! N'apıyorsan yap!
***
Kafanı topla, bırak
Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu
İstediğin de buydu, al işte oldu
N'apıyorsan yap!
-
Kader ah be kader
Aramıza koymuş dağlarını
Kader ah bu sefer
Eritiyor içimin yağlarını
***
Ne münasebet
Çoktan unuttum seni
Bir ömür boyu bekleyecek
Halim yoktu ya
***
Bir süre evet
Dağıldım aklım gitti
Ayrılınca bu aşıklar
Öldüm sanır ya
***
Anlaşılan canım
Sende bitmemiş daha
Bende bittiğinde
Sende başlamış ya da
***
Kader ah be kader
Aramıza koymuş dağlarını
Kader ah bu sefer
Eritiyor içimin yağlarını
***
Kader ah be kader
Aramıza koymuş dağlarını
Kader ah bu sefer
Eritiyor içimin yağlarını
***
Ne münasebet
Çoktan unuttum seni
Bir ömür boyu bekleyecek
Halim yoktu ya
***
Bir süre evet
Dağıldım aklım gitti
Ayrılınca bu aşıklar
Öldüm sanır ya
***
Anlaşılan canım
Sende bitmemiş daha
Bende bittiğinde
Sende başlamış ya da
***
Kader ah be kader
Aramıza koymuş dağlarını
Kader ah bu sefer
Eritiyor içimin yağlarını
***
Kader ah be kader
Aramıza koymuş dağlarını
Kader ah bu sefer
Eritiyor içimin yağlarını
***
Kader ah be kader
Aramıza koymuş dağlarını
Kader ah bu sefer
Eritiyor içimin yağlarını
-
Bize ayrılan süre çoktan dolmuş
Ayrılık canıma gelmiş, oturmuş
Düştü düşlerim gözlerimden
Hani derler ya hayırlısı buymuş
Hayırlısı buymuş
***
Şimdi yine o meşhur yalnızlık olsun
İkiden sonra zaten herkes sen
Zaten herkes sen
***
Acısını çilesini derdini kederini
Sen çek inşallah
Seni senin gibi birileri
Bulsun inşallah
***
Acısını çilesini derdini kederini
Sen çek inşallah
Seni senin gibi birileri
Bulsun inşallah
Hadi bana eyvallah
***
Bize ayrılan süre çoktan dolmuş
Ayrılık canıma gelmiş, oturmuş
Düştü düşlerim gözlerimden
Hani derler ya hayırlısı buymuş
Hayırlısı buymuş
***
Şimdi yine o meşhur yalnızlık olsun
İkiden sonra zaten herkes sen
Zaten herkes sen
***
Acısını çilesini derdini kederini
Sen çek inşallah
Seni senin gibi birileri
Bulsun inşallah
***
Acısını çilesini derdini kederini
Sen çek inşallah
Seni senin gibi birileri
Bulsun inşallah
Hadi bana eyvallah
***
Acısını çilesini derdini kederini
Sen çek inşallah
Seni senin gibi birileri
Bulsun inşallah
Hadi bana eyvallah
-
Kaptırdık gidiyoruz gönül terkisinde
Yediler ömrümüzü, doymadılar, be anam
Utanmadı da bizi yalnıza koyanlar
Bir "Oh" dedirtmedi, insanı kayıranlar
***
Yani sen güldüğüme bakma
Kadehin varsa biraz ağlarım
Ah, bu hava, bu efkâr
Aşkın şerefine bağlarım
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Kalp yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Aşk yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Kaptırdık gidiyoruz gönül terkisinde
Yediler ömrümüzü, doymadılar, be anam
Utanmadı da bizi yalnıza koyanlar
Bir "Oh" dedirtmedi, insanı kayıranlar
***
Yani sen güldüğüme bakma
Kadehin varsa biraz ağlarım
Ah, bu hava, bu efkâr
Aşkın şerefine bağlarım
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Kalp yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Aşk yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Yediler ömrümüzü
Doymadılar, be anam
Of, of
Hoba (hoba)
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Kalp yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
***
Gelen varsa âlâ
Giden varsa âlâ
Aşk yaşıyorsa hâlâ
Ah, ne âlâ
-
Acıyı kalana soruyo' aşk, sorsun
Ne kadar acıtırsa o kadar seviyorsun
Ya gözlerin de terk edecek bu şehri
Ya sen geri döneceksin
***
Yavaş yavaş çekildi akşam
Keşke şu an yanımda olsan
Canımdan can gidecek günün sonunda
Ve sen bunu göreceksin
***
Aman aman bu ayrılık neyin nesi?
Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi?
***
Nelere dayandı yürek
Kimlere sen de hatırlarsın
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak gönlünce yansın
***
Nelere dayandı yürek
Kimlere sen de hatırlarsın
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak gönlünce yansın
***
Yavaş yavaş çekildi akşam
Keşke şu an yanımda olsan
Canımdan can gidecek günün sonunda
Ve sen bunu göreceksin
***
Aman aman bu ayrılık neyin nesi?
Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi?
***
Nelere dayandı yürek
Kimlere sen de hatırlarsın
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak gönlünce yansın
***
Nelere dayandı yürek
Kimlere sen de hatırlarsın
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak gönlünce yansın
***
Sonunu bilmez ki ateş
Bırak keyfince yansın
-
Yaralandım bir korkağın elinde yaralandım
Sessiz kaldım çekti gitti ardından yaralandım
Uçmayı bilmeden göçmeye mecbur kaldım
Sitem değil aslında çok ağır yara aldım
***
Geçtim aşktan sevdadan
Yansın dünya
Yalnız kaldım
Yalnız kaldım
***
Hoşçakal büyük sevdam
Beni yak kusura bakmam
Ölsem de geri dönmezmiş
Bir demet çiçekle yasta kal
***
Hoşçakal büyük sevdam
Beni yak kusura bakmam
Ölsem de geri dönmezmiş
Bir demet çiçekle yasta kal
***
Uçmayı bilmeden göçmeye mecbur kaldım
Sitem değil aslında çok ağır yara aldım
***
Geçtim aşktan sevdadan
Yansın dünya
Yalnız kaldım
Yalnız kaldım
***
Hoşçakal büyük sevdam
Beni yak kusura bakmam
Ölsem de geri dönmezmiş
Bir demet çiçekle yasta kal
***
Hoşçakal büyük sevdam
Beni yak kusura bakmam
Ölsem de geri dönmezmiş
Bir demet çiçekle yasta kal
Bir demet çiçekle yasta kal
-
Çok yer gezdim
Çok şey gördüm
Tesadüflere inanmam
***
Gün akşamlı
Dünya ölümlü
Burda da fazla kalamam
***
Hayat biraz adil olsaydı
Marilyn Monroe olurdum
Uçuşurdu beyaz eteklerim
Bakakalmış dururdun
***
O kadar bulaşıcı ki yalnızlık
Kendimden bile kaçıyorum
Aklımı seveyim aşık olmadım
Olanlara acıyorum
***
O kadar bulaşıcı ki yalnızlık
Kendimden bile kaçıyorum
Aklımı seveyim aşık olmadım
Olanlara acıyorum
***
Sürün sürün sürün
Sürün aşkımdan
Çok üzgünüm sürün
Sürün aşkımdan
***
Sürün sürün sürün
Sürün aşkımdan
Çok üzgünüm sürün
Sürün aşkımdan
***
Hayat biraz adil olsaydı
Marilyn Monroe olurdum
Uçuşurdu beyaz eteklerim
Bakakalmış dururdun
***
O kadar bulaşıcı ki yalnızlık
Kendimden bile kaçıyorum
Aklımı seveyim aşık olmadım
Olanlara acıyorum
***
O kadar bulaşıcı ki yalnızlık
Kendimden bile kaçıyorum
Aklımı seveyim aşık olmadım
Olanlara acıyorum
***
Sürün sürün sürün
Sürün aşkımdan
Çok üzgünüm sürün
Sürün aşkımdan
***
Sürün sürün sürün
Sürün aşkımdan
Çok üzgünüm sürün
Sürün aşkımdan
***
Sürün aşkımdan
-
Kal geride, kandım bi kere
Zalim sözüne tövbe
Bak hele diller bi karış
Övmüş mü beni sözde
***
Kal geride, kandım bi kere
Zalim sözüne tövbe
Bak hele diller bi karış
Övmüş mü beni sözde
***
Gülle, dikenle geçer mi zaman
Zille, köçekle avunduk aman
Salla o yana, bu yana kıvır
Varsa nasipte bize de kalır
***
Havası yıkılası çalım içinde
Deli ediyor beni tuhaf biçimde
Ağzının üstüne vurasım var ama
Ordan da bal akıyor geberesice
***
Havası yıkılası çalım içinde
Deli ediyor beni tuhaf biçimde
Ağzının üstüne vurasım var ama
Ordan da bal akıyor geberesice
***
Kal geride, kandım bi kere
Zalim sözüne tövbe
Bak hele diller bi karış
Övmüş mü beni sözde
***
Kal geride, kandım bi kere
Zalim sözüne tövbe
Bak hele diller bi karış
Övmüş mü beni sözde
***
Gülle, dikenle geçer mi zaman
Zille, köçekle avunduk aman
Salla o yana, bu yana kıvır
Varsa nasipte bize de kalır
***
Havası yıkılası çalım içinde
Deli ediyor beni tuhaf biçimde
Ağzının üstüne vurasım var ama
Ordan da bal akıyor geberesice
***
Havası yıkılası çalım içinde
Deli ediyor beni tuhaf biçimde
Ağzının üstüne vurasım var ama
Ordan da bal akıyor geberesice
***
Havası yıkılası çalım içinde
Deli ediyor beni tuhaf biçimde
Ağzının üstüne vurasım var ama
Ordan da bal akıyor geberesice
-
Bu sabah yine senden kalmayım
Alıştığım kesin, unuttuğum şüpheli
Aramayın beni beni sormayın
Yaşadığım kesin, ölmediğim şüpheli
***
Öyle çekip gitmek var mı hesapta?
Nerde yazılmış ki, hangi kitapta?
Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne?
Sözdü, hani sözdü?
İki gözün üstüne
***
Kalbinin bana borcu var
Günlerdir nerelerdesin?
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
***
Kalbinin bana borcu var
Günlerdir nerelerdesin?
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
***
Öyle çekip gitmek var mı hesapta?
Nerde yazılmış ki, hangi kitapta?
Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne?
Sözdü, hani sözdü?
İki gözün üstüne
***
Kalbinin bana borcu var
Günlerdir nerelerdesin?
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
***
Kalbinin bana borcu var
Günlerdir nerelerdesin?
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
***
Başka yolu yok bunun
Başka sonu yok bunun
Ya seversin ya seversin
-
Bir kere kırdın kalbimi
Bir kere gittim ben
Sana şimdi gururumdan
Ödün veremem
***
Kim bilir ne cehennemde
Hangi dipte kiminleydin
Sana şimdi dönüp de
Bi de ödül veremem
***
Ağlamaksa ağladım
İnlemekse inledim
Şimdi söz benim
Müsaadenle
***
Her gece kapı kapı dolaşıyorum
İnceden inceden alışıyorum
Gezicem tabii sevicem tabii
Yeni başlıyorum
***
Her gece kapı kapı dolaşıyorum
İnceden inceden alışıyorum
Gezicem tabii sevicem tabii
Yeni başlıyorum
Yeni başlıyorum
**
Bir kere kırdın kalbimi
Bir kere gittim ben
Sana şimdi gururumdan
Ödün veremem
***
Kim bilir ne cehennemde
Hangi dipte kiminleydin
Sana şimdi dönüp de
Bi de ödül veremem
***
Ağlamaksa ağladım
İnlemekse inledim
Şimdi söz benim
Müsaadenle
***
Her gece kapı kapı dolaşıyorum
İnceden inceden alışıyorum
Gezicem tabii sevicem tabii
Yeni başlıyorum
***
Her gece kapı kapı dolaşıyorum
İnceden inceden alışıyorum
Gezicem tabii sevicem tabii
Yeni başlıyorum
***
Her gece kapı kapı dolaşıyorum
İnceden inceden alışıyorum
Gezicem tabii sevicem tabii
Yeni başlıyorum
Yeni başlıyorum