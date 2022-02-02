Demet Akalın

Yeminim Var Sevmek yakışmıyor senin gibilere İhaneti sevindirip aşkı üzenlere Kalk gel cesaretim burada durulmuyor Kurtar bu canı bu azaptan *** Seninle mutluyduk bugüne kadar Aramızdan biri sözünden dönene kadar Tükendim kalbimde kalıcı hasar Buraya kadar of buraya kadar *** Sen beni hak etmedin Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin Dönsen ne yazar eksildik azar azar Seni bir daha sevmemeye yeminim var *** Sen beni hak etmedin Geceler boyu hiç gözyaşı tüketmedin Dönsen ne yazar eksildik azar azar Seni bir daha sevmemeye yeminim var

İlahi Adalet Yaz hadi bugünü yaz bir kenara Mütemadiyen her sene bensiz kutla Yaz hadi bugünü yaz bir kenara Unutma ki her giden dönmez aşkta *** Gelemem akşama bozuyor ağlama Bu da geçer ama yenisi var Seveni vur ama kalp kırma İlahî adalet diye bir şey var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var *** Yarına kalsa da yanına kalmaz Acı döner gelir karması var Konumuz ayrılık fark ettiysen artık Seni de terk eden birisi var

Rekor Biz bile ayrıldıysak durum gerçekten vahim Aşk acısı ne kadar sürer kalbim yok mu tahminin? *** Aklımda hâlâ cevapsız bazı şeyler Hiç ummadığım çiftler rekor kırıyor Doğru insanı arıyor yanlış kişiler Aşkın içi boşalmış dekor duruyor *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar *** Bu geçici hevesinin tadını çıkar İkinizden birisi yarın bıkar Gözünün kamaştığına sakın aldanma Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar

Koltuk Yok anladım bize karada ayrılık yok Buralarda benden başka kürkçü dükkânı yok Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok Bizde böyle aşkın şiddeti merhamet yok *** Bir yuva dedik içine aşk ektik 3 de çocuk istedik kavgadan vakit yok *** Bir yuva dedik içine aşk ektik 3 de çocuk istedik kavgadan vakit yok *** Evde sıcacık yatak İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat *** Evde sıcacık yatak İstemezsen koltuk da rahat Yeter ki yanımda kal Ya da bizi baştan yarat