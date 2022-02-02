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Vaveyla Şarkı Sözleri

Demet Akalın Vaveyla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Vaveyla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vaveyla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Vaveyla

  • Yılan

  • Aslan Gibi

  • Panik Atak

  • (C)Esaret (Remix)

  • Açık Deniz

  • Çocuk

  • Esaret

  • Hala

  • Her Şey Yolunda

  • İmkansız

  • Issız Ada

  • Leyla

  • Zor Sevdiğimden

  • (K)açık Deniz

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