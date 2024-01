Demet Akalın

Kandırma kendini bitmedim görüyorsun Şimdi kimin başına çoraplar örüyorsun? Kafama koyarsam alırım öcümü Öyle unuturum belki acımı Senin verdiğin o sahte tacını Ben zaten hiç takmamıştım *** Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu? Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu? Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın Adresim zirve benim e bi zahmet çiçeğini yollarsın *** Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu? Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu? Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın Adresim zirve benim e bi zahmet başarımı kutlarsın *** Kandırma kendini bitmedim görüyorsun Şimdi kimin başına çoraplar örüyorsun? Kafama koyarsam alırım öcümü Öyle unuturum belki acımı Senin verdiğin o sahte tacını Ben zaten hiç takmamıştım *** Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu? Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu? Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın Adresim zirve benim e bi zahmet çiçeğini yollarsın *** Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu? Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu? Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın Adresim zirve benim e bi zahmet başarımı kutlarsın *** Alright Right about now massive and crew You done know seh ah (?) ah pass through (watch me) And right now we have the biggest group singers dem right now Brand new inna di market Me seh everybody worldwide, worldwide, worldwide, worldwide