Demet Sağıroğlu

Afedersin Bak açıyor yine içime bahar gülleri Tam kapadım derken eski defteri Sana sert bakıp sonradan yumuşar gibi Elimi tutun, aşk kapımda, şimdiden belli *** Ah aşkım, yeni telaşım Of, "Senden başka derdim çok" desem de İnanma, hiç bozulma ama en büyük dertsin *** Ay, affedersin, söylemesem içimde kalırdı Ay, affedersin, söylemesem kalp çok kızardı *** Bak açıyor yine içime bahar gülleri Tam kapadım derken eski defteri Sana sert bakıp sonradan yumuşar gibi Elimi tutun, aşk kapımda, şimdiden belli *** Ah aşkım, yeni telaşım Of, senden başka derdim çok desem de İnanma, hiç bozulma ama en büyük dertsin *** Ay, affedersin, söylemesem içimde kalırdı Ay, affedersin, söylemesem kalp çok kızardı *** Affedersin, söylemesem içimde kalırdı Ay, affedersin, söylemesem kalp çok kızardı *** Affedersin, söylemesem (Ay, affedersin, söylemesem) kalp çok kızardı *** Affedersin, söylemesem içimde kalırdı Ay, affedersin, söylemesem kalp çok kızardı

Korkum Yok Zamanı var, sevgilim Kalpte vefanın, aşkta hatanın zamanı var Çırpınmakla olmuyor Yazık bu aşkta vedadan başka yol kalmıyor *** Korkum yok, korkum yok Zamanla alışır kalbim Korkum yok, korkum yok Hayatla savaşır kalbim *** Zamanı şuan sevgilim Böyle vedasız son hatırasız gitmenin Göz yaşımı saklayan, başımı dik tutan Belki daha da az ağlatacak kalan zaman *** Korkum yok, korkum yok Zamanla alışır kalbim Korkum yok, korkum yok Hayatla savaşır kalbim *** Zamanı var sevgilim Çok sevmenin de, nefretin de zamanı var Çırpınmakla olmuyor Kavuşmanın da, ayrılmanın da zamanı var *** Ama korkum yok, korkum yok Zamanla alışır kalbim Korkum yok, korkum yok Hayatla savaşır kalbim *** Zamanla alışır kalbim

Tabu Anladım sen de yalnızsın Aldanmış, aldatılmış, yalnız kalmışsın Kapatmışsın kapıları, kalen düşmüş Yara almaktan yılmışsın *** İnan ki seni anlarım Senle oturur ağlarım Derdin hiç kimseye inanmamaksa Ben bu güveni sağlarım *** Gel korkmayalım Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım Cesareti şeytan almış götürmüşse Şeytanın bacağını biz kıralım *** Gel korkmayalım Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım Cesareti şeytan almış götürmüşse Şeytanın bacağını biz kıralım *** Anladım sen de yalnızsın Aldanmış, aldatılmış, yalnız kalmışsın Kapatmışsın kapıları, kalen düşmüş Yara almaktan yılmışsın *** İnan ki seni anlarım Senle oturur ağlarım Derdin hiç kimseye inanmamaksa Ben bu güveni sağlarım *** Gel korkmayalım Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım Cesareti şeytan almış götürmüşse Şeytanın bacağını biz kıralım *** Gel korkmayalım Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım Cesareti şeytan almış götürmüşse Şeytanın bacağını biz kıralım *** Gel korkmayalım Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım Cesareti şeytan almış götürmüşse Şeytanın bacağını biz kıralım *** Gel korkmayalım Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım Cesareti şeytan almış götürmüşse Şeytanın bacağını biz kıralım *** Şeytanın bacağını biz kıralım

Bye-Bye Sevgilim Bir yaz daha sensiz geçti Ağlıyor sessiz dalgalar Hasretinle suya küstü Bekler seni sardunyalar *** Martılar sessiz bu yaz Geceye karışmış çığlıkları Gece kara bir yorgan Örtüyor tüm aşıkları *** Yalnızlıksa bir rüzgar Esişi bir başka alem Gece olmuş bir törpü Yüreğime yakın deprem *** Ne sen sor Ne de ben hep söyleyim İnsafın yok mu senin Ya da sakın konuşma ve artık ben söyleyim Masallar çocuklara, artık seni bekler miyim Bye bye sevgilim *** Martılar buluştular, seneye söz verdiler Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular Rüzgar beni bekliyor Bye bye, hoşça kal sevgilim *** Bir yaz daha sensiz geçti Ağlıyor sessiz dalgalar Hasretinle suya küstü ooff Bekler seni sardunyalar *** Martılar sessiz bu yaz Geceye karışmış çığlıkları Gece kara bir yorgan Örtüyor tüm aşıkları *** Yalnızlıksa bir rüzgar Esişi bir başka alem Gece olmuş bir törpü Yüreğime yakın deprem *** Ne sen sor Ne de ben hep söyleyim İnsafın yok mu senin Ya da sakın konuşma ve artık ben söyleyim Masallar çocuklara, artık seni bekler miyim Bye bye sevgilim *** Martılar buluştular, seneye söz verdiler Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular Rüzgar beni bekliyor Bye bye, hoşça kal sevgilim *** Martılar buluştular, seneye söz verdiler Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular Rüzgar beni bekliyor Bye bye, hoşça kal sevgilim Bye bye sevgilim *** Martılar buluştular, seneye söz verdiler Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular Rüzgar beni bekliyor Bye bye, hoşça kal sevgilim *** Martılar buluştular, seneye söz verdiler Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular Rüzgar beni bekliyor Bye bye, hoşça kal sevgilim Bye bye sevgilim *** Martılar buluştular, seneye söz verdiler Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular Rüzgar beni bekliyor Hadi hoşça kal sevgilim

Bulunur Mu Herkes dinler, dinler ama duyamaz ki Anlatırsın anlatsan da anlamaz ki Herkes dinler, dinler ama duyamaz ki Anlatırsın anlatsan da anlamaz ki *** Dertlerime artık bir ortak gerek Bu dünyada dertsiz bir kul bulunmaz mı Dertlerime artık bir ortak gerek Bu dünyada dertsiz bir kul bulunmaz mı *** Dua ettim bekleyerek, tanımadan özleyerek Aranızda bir tek yürek karşılıksız bulunmaz mı? *** Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir? Bekliyorum sabır sabır, belki bir gün denk gelir Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir? Bekliyorum sabır sabır, biri belki el verir *** Herkes dinler, dinler ama duyamaz ki Anlatırsın anlatsan da anlamaz ki Herkes dinler, dinler ama duyamaz ki Anlatırsın anlatsan da anlamaz ki *** Dertlerime artık bir ortak gerek Bu dünyada dertsiz bir kul bulunmaz mı Dertlerime artık bir ortak gerek Bu dünyada dertsiz bir kul bulunmaz mı *** Dua ettim bekleyerek, tanımadan özleyerek Aranızda bir tek yürek karşılıksız bulunmaz mı? *** Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir? Bekliyorum sabır sabır, belki bir gün denk gelir Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir? Bekliyorum sabır sabır, biri belki el verir *** Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir? Bekliyorum sabır sabır, belki bir gün denk gelir Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir? Bekliyorum sabır sabır, biri belki el verir

Herşeyim Önce inanmazdım, sen inandırdın Yürekten bağladın, aşka inandım Yitip gitmeyecek, hep yanındayım Sensiz geçmeyecek hiç baharım yazım *** Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz Nazara inanmam, bozar sevdamız Sensin tek bildiğim kaderim aşkım *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz Nazara inanmam, bozar sevdamız Sensin tek bildiğim kaderim aşkım *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim

Mandalina Mandalina kokar cilvesi Yok ki kendinden başka kimsesi Biraz buseliktir sesi Meşhurdur gülümsemesi Aşkını esirgemesi *** Ilık meltem gibidir nefesi Nasıl da karşı konulmaz teni Vardır hep bir mesafesi Çoktur gururunun sesi Bundandır küçümsemesi Vardır hep bir mesafesi Çoktur gururunun sesi Bundandır küçümsemesi *** Onunla yaşanmaz ama onsuz da olmaz İhya eder, çok şımartır Hiç belli olmaz *** Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade Çok dokunur ben almayayım Bana müsaade Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade Çok dokunur ben almayayım Bana müsaade *** Mandalina kokar cilvesi Yok ki kendinden başka kimsesi Biraz buseliktir sesi Meşhurdur gülümsemesi Aşkını esirgemesi Biraz buseliktir sesi Meşhurdur gülümsemesi Aşkını esirgemesi *** Onunla yaşanmaz ama onsuz da olmaz İhya eder, çok şımartır Hiç belli olmaz *** Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade Çok dokunur ben almayayım Bana müsaade Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade Çok dokunur ben almayayım Bana müsaade *** Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade Çok dokunur ben almayayım Bana müsaade Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade Çok dokunur ben almayayım

Utanıp da Utanıp da eskisinden ürkek gezersin Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin Utanıp da eskisinden ürkek gezersin Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin Kibirden geçilmezsin böyle anlarda Öyle bir acı bıraktın tam sol yanıma *** Ben seni eskisi kadar anlayamıyorum Çok yakından geçtin ama tanıyamıyorum *** Canım acır elinde yâr Bırak at gitsin Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin Canım acır elinde yâr Bırak at gitsin Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin *** Utanıp da eskisinden ürkek gezersin Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin Kibirden geçilmezsin böyle anlarda Öyle bir acı bıraktın tam sol yanıma *** Ben seni eskisi kadar anlayamıyorum Çok yakından geçtin ama tanıyamıyorum Canım acır elinde yâr Bırak at gitsin Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin *** Canım acır elinde yâr Bırak at gitsin Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin

Çok... Kolay değil hiç bizi anlatmak İlişkimizi bir şarkıya sığdırmak Kimsenin harcı değildi bizi yıldırmak En son gelirdi akla yolumuzdan caymak *** Ne kadar çok sevdik Birbirimize yettik Pek çok filmi elele seyrettik *** Ne kadar bağlandık Ne çok şey paylaştık Birlikte ölmeyi kararlaştırdık *** Şimdi yarım bıraktık Ne çok şey kaçırdık Daha ne çok şey yaşayacaktık *** Çok üzülüyorum Çok üzülüyorum Hala seni Hala *** Alt üst oldu evimiz Yalnız kaldı kedimiz Bu bizim beceriksizliğimiz Bu bizim beceriksizliğimiz *** Kolay değil hiç bizi anlatmak İlişkimizi bir şarkıya sığdırmak Kimsenin harcı değildi bizi yıldırmak En son gelirdi akla yolumuzdan caymak *** Ne kadar çok sevdik Birbirimize yettik Pek çok filmi elele seyrettik *** Ne kadar bağlandık Ne çok şey paylaştık Birlikte ölmeyi kararlaştırdık *** Şimdi yarım bıraktık Ne çok şey kaçırdık Daha ne çok şey yaşayacaktık *** Çok üzülüyorum Çok üzülüyorum Hala seni Hala *** Alt üst oldu evimiz Yalnız kaldı kedimiz Bu bizim beceriksizliğimiz Bu bizim beceriksizliğimiz

Yar Diye Diye Duyduğun doğru İşte çıkış yolu İnancımı yitirdim beklediğin oldu *** Canını vermek Uğrunda ölmek Eza cefa çekerken inatla direnmek Bu kalp seni sevmiş demek Bu kalp senin olmuş demek *** Yar niye diye diye Yar etme diye diye Yar gitme diye diye Oldum sana pervane *** Yar niye diye diye Yar etme diye diye Yar gitme diye diye Verdim seni ellere *** Sonuna geldim Evet yenildim Pes ettim artık Sana da bol şans dilerim *** Böyle vazgeçmek Yılları silmek Her şeye rağmen kolay değil Bitti demek Bu kalp seni sevmiş demek Bu kalp senin olmuş demek *** Yar niye diye diye Yar etme diye diye Yar gitme diye diye Oldum sana pervane *** Yar niye diye diye Yar etme diye diye Yar gitme diye diye Verdim seni ellere *** Yar niye diye diye Yar etme diye diye Yar gitme diye diye Oldum sana pervane *** Yar niye diye diye Yar etme diye diye Yar gitme diye diye Verdim seni ellere