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7/24 Dinle Papatya Falları

Papatya Falları Şarkı Sözleri

Demet Sağıroğlu Papatya Falları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Sağıroğlu Papatya Falları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Papatya Falları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu

Papatya Falları

  • Affetme Kendini

  • Sus Söyleme

  • Misafir

  • Papatya Falları

  • Sen Yoksun

  • Savruldum

  • Borcum Yok

  • Acılar Sürekli Olamaz

  • İki Yüzlüm

  • Ben Anneme Çekmişim

  • Ziyan Olur Gecelerim

  • Papatya Falları (Remix)

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