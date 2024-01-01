Demet Sağıroğlu

-
Bir alacakaranlığındayım zamanın
Gece mi oluyor, gün mü doğuyor, haberim yok
Bir adama tutulmuşum
Heyecan mı arıyor(Sevgi mi istiyor), bir bilen yok
***
Bir boşluk ortasındayım
Gün tükenmiş dudaklarımda bir tuhaf
Yamaçlara inen sis gibi
Çevreme inivermiş deli düşünceler
-
Aşk beklemez gönül kapında
Gelir vurur canevinden
Kimi sever seni, kimi oyalar
Anlamaz ki hâlinden
***
Ararsın, bulamazsın, giden gider
Sanma ki unutulur, acın biter
Bu gönül senindir, yâr hasret çeker
Vazgeçmez, seni bekler
Vazgeçmez, seni ister
***
Sus, söyleme
Seni benden kimler aldı gizlice?
Sor kalbime
Seni vermez, yâr etmez ki ellere
***
Sus, söyleme
Seni benden kimler aldı gizlice?
Sor kalbime
Seni vermez, yâr etmez ki ellere
***
Ararsın, bulamazsın, giden gider
Sanma ki unutulur, acın biter
Bu gönül senindir, yâr hasret çeker
Vazgeçmez, seni bekler
Vazgeçmez, seni ister
***
Aşk beklemez gönül kapında
Gelir vurur canevinden
Kimi sever seni, kimi oyalar
Anlamaz ki hâlinden
***
Ararsın, bulamazsın, giden gider
Sanma ki unutulur, acın biter
Bu gönül senindir, yâr hasret çeker
Vazgeçmez, seni bekler
Vazgeçmez, seni ister
***
Sus, söyleme
Seni benden kimler aldı gizlice?
Sor kalbime
Seni vermez, yâr etmez ki ellere
***
Sus, söyleme
Seni benden kimler aldı gizlice?
Sor kalbime
Seni vermez, yâr etmez ki ellere
***
Ararsın, bulamazsın, giden gider
Sanma ki unutulur, acın biter
Bu gönül senindir, yâr hasret çeker
Vazgeçmez, seni bekler
Vazgeçmez, seni ister
***
Ararsın, bulamazsın, giden gider
Sanma ki unutulur, acın biter
Bu gönül senindir, yâr hasret çeker
Vazgeçmez, seni bekler
Vazgeçmez, seni ister
***
Sus, söyleme
-
Kurtulur Muyum Acıdan
Seni Sevmekten Vazgeçsem
Bu Dökülen Göz Yaşlarım
Kim bilir Kimin Ahı
***
Çektiklerim Reva Mı
Bir De Senden Vazgeçsem
Bu Da Bana Reva Mı
N'olur Senden Vazgeçsem
***
Yıllar Yılı Misafirdim
Kal Diyemedim
Sevgi Borcun Vardı Bana
Henüz Ödemedin
***
Çaresizce Vurdum Yola
Dur Diyemedin
Senden Çok Şey Mi Istedim
Gözlerimdeki Yaşları
***
Bir Gün Silmedin
Şöyle Sevgilinmiş Gibi
Sarılıp Öpemedin
Seni Sevmedim, Bevmedim
***
Hiç Sevemedim
Demeyi Ne Çok Isterdim
Bak Dün Gece Karar Verdim
-
Dün seni aradım Kalamış'ta
Sokak sokak
Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan
Sordum, yoktun
Güneşin batışını seyrettim burundan
İnanmazsan git Bekir Amca'ya sor
O da seni sordu
Yine papatya verdi elime
Her zamanki gibi başladım
Seviyor....Sevmiyor....
Sapını da sayarsam
Seviyor çıkıyor
***
Nerdesin ah nerde
Bunu kimse bilmiyor
Bu ne biçim yalnızlık
Bana çok zor geliyor
***
Ah şu papatya falları
Çaresiz yüreğim buna mı kaldı
Ah şu papatya falları
Başka bahara kaldı
***
La lo la lo la lo lay, seviyor....
La lo la lo la lo lay, sevmiyor....
***
Unuttum diye yalan söyledim
Bugün gibi aklımda vapurda simit alışın
İşte o simidin susamları gibi
Havaya savruldu ezildi binlerce anılar
Şimdi anılarımı tekrar topluyorum
***
Unutabilir miyim acaba seni
Düşüncelerimi boğaza bıraksam
Ve boğsam aklımı
Ümidimi de kestim
Zaten yalan söylüyor papatya falları
-
Geceler hep sensiz sürüklenir
Göz kırparken hüzünlerim
Ayrılıkta durmuş tüm saatler
Unutulmak çok zor gelir
***
Acılarımı giden bilmez ki
Kalbim bilir, yüzüm bilir
Yüzümdeki çizgiler bilir
***
Gecem güne uyanırken
Sen yoksun ya, ışık yok
Sen yoksun ya, gücüm yok
Sen kimlerin hasretinde
Dayanacak dermanım yok
-
Savruldum, bir kuru yaprak gibi
Ordan oraya savruldum, yanıldım
Örselenmiş ilişkiler içerisinde unutuldum, darıldım
Aşkına hürmet ettim, aşkımı kenarda unuttun
Yoruldum, ne yapsam ne etsem de
Kalbimde yine sükutsun, yaz geçti
Gönlüm artık bu aşkın öksüzü
Bir gizdi, geldi geçti şimdi bu aşk güzü
İstemesen de dinlemesen de, sanadır bu şarkılar
Ecelim gelse, soluğum bitse
Sesim tükense, aşkım şarkımda yaşar
-
Geç kaldım belki de
Gitmeliydim çoktan
Ne bekledim bilmem
Bu anlamsız sevdadan
***
Bugün veda ederken sana
Durdum baktım son defa
Yorgun gözlerim senin için
Bu gün son defa ağladım
***
Biliyorum sürecek hayat
Gecelerden artık korkum yok
Gidiyorum vicdanım rahat
Sana başka borcum yok
***
Biliyorum bu defa bitit
Anılardan artık korkum yok
Gidiyorum arama beni
Sana başka borcum yok
-
Seni anmak acı olsa bile
Anılmaya değen tek sen varsın
Beni unutmuş olsan bile
Bırak kalbimi seni ansın
Ağlasın...
***
Gördüğüm en güzel rüya sendin
Tüm rüyalar gibi birden bittin
Görmesem bile bir daha artık seni
Ümitle beklerim dönmeni
***
Duman ışığı saklayamaz
Acılar sürekli olamaz
Kör bir kuş bile ümitsiz yaşayamaz
***
Duman ışığı saklayamaz
Acılar sürekli olamaz
Bu sevgim benim cevapsız kalamaz
-
Git bir an önce, ardına bakma
Doldu yüreğim hıçkırıklarla
Bu gözyaşlarım sana değil
Sen aldırma, en hazin günüm oldu bugün
Kollarında, yalnız bırak beni
Buna gücüm yeter
Ne ilk ne de son bu, sancım elbet diner
Aşk bu mu iki yüzlüm
Her günüm dert, hüzün
Bir daha mı, tövbeler
Bu sana son sözüm
-
Bir genceciktir taze
Aşka düşkün daha ziyade
***
Para puldan geçmişim
Ben anneme çekmişim
Yalnızlığı seçmişim
Ben anneme çekmişim
***
Bana diyorlar evlen
Henüz gençken, güzelken
Oraları geçmişim
Ben anneme çekmişim
-
Sanma güne güneş doğmayacak bir daha
Aşk kurtaracak bilirim beni bu defa
Kayıtsız kaldım belki, yüreğimdeki sana
Ben hayatın her yüzünü gördüm, korkmam asla
***
Aşk eritti bak yaktı, karları kışları
Unuttum bile artık senin adını
Aşk eritti bak yaktı, karları kışları
Unuttum bile artık senin adını
***
Kalbinden çıkar beni, affetme hiç kendini
Kalbinden çıkar beni, affetme hiç kendini
-
Hayallerimi alıp götürdü gözlerin
Artık sevmeyi istemiyorum
Artık gülmeyi beklemiyorum
Ben bana yeterim, sensizliği de yenerim
Beni kimse anlamaz, bu yarayı saramaz bilirim
Ah bu gönül ferman dinlemiyor
Ben onu çok sevdim, o bunu bilmiyor
Bilirim çok gördüm hep aynı hikaye
Ah o başka başka hayallerin peşinde
İçi beni yakar, dışı da seni
Ziyan olur gecelerim, bulamam seni
-
Dün seni aradım Kalamış'ta
Sokak sokak
Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan
Sordum, yoktun
Güneşin batışını seyrettim burundan
İnanmazsan git Bekir Amca'ya sor
O da seni sordu
Yine papatya verdi elime
Her zamanki gibi başladım
Seviyor....Sevmiyor....
Sapını da sayarsam
Seviyor çıkıyor
***
Nerdesin ah nerde
Bunu kimse bilmiyor
Bu ne biçim yalnızlık
Bana çok zor geliyor
***
Ah şu papatya falları
Çaresiz yüreğim buna mı kaldı
Ah şu papatya falları
Başka bahara kaldı
***
La lo la lo la lo lay, seviyor....
La lo la lo la lo lay, sevmiyor....
***
Unuttum diye yalan söyledim
Bugün gibi aklımda vapurda simit alışın
İşte o simidin susamları gibi
Havaya savruldu ezildi binlerce anılar
Şimdi anılarımı tekrar topluyorum
***
Unutabilir miyim acaba seni
Düşüncelerimi boğaza bıraksam
Ve boğsam aklımı
Ümidimi de kestim
Zaten yalan söylüyor papatya falları