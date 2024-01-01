Demet Sağıroğlu

Kışın ortasında bir gül açarmış Deli bir rüzgâr kaderi yazarmış Kim bilir bu gönül böyle insafsız Bu kadar acımasız bir aşkı bulacakmış *** Ah elin ocağı yanar, benim yüreğim Beni artık ne anam ne de dostum avutur Duası yok bu derdin, duyanı olmaz Hasretini koydum ölüm gibi başucuma *** Zalim, Allah görür Bir hata uğruna harcanır mı ömür? Ahlar, bu ahlar nereye gidersen Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür *** Zalim, Allah görür Bir hata uğruna harcanır mı ömür? Ahlar, bu ahlar nereye gidersen Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür *** Zalim *** Kışın ortasında bir gül açarmış Deli bir rüzgâr kaderi yazarmış Kim bilir bu gönül böyle insafsız Bu kadar acımasız bir aşkı bulacakmış *** Ah elin ocağı yanar, benim yüreğim Beni artık ne anam ne de dostum avutur Duası yok bu derdin, duyanı olmaz Hasretini koydum ölüm gibi başucuma *** Zalim, Allah görür Bir hata uğruna harcanır mı ömür? Ahlar, bu ahlar nereye gidersen Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür *** Zalim, Allah görür Bir hata uğruna harcanır mı ömür? Ahlar, bu ahlar nereye gidersen Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür *** Zalim, ah