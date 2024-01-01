Dicle'nin Oğlu Şarkı Sözleri
Demet Sağıroğlu Dicle'nin Oğlu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Sağıroğlu Dicle'nin Oğlu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dicle'nin Oğlu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Sağıroğlu
Dicle'nin Oğlu
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Kışın ortasında bir gül açarmış
Deli bir rüzgâr kaderi yazarmış
Kim bilir bu gönül böyle insafsız
Bu kadar acımasız bir aşkı bulacakmış
***
Ah elin ocağı yanar, benim yüreğim
Beni artık ne anam ne de dostum avutur
Duası yok bu derdin, duyanı olmaz
Hasretini koydum ölüm gibi başucuma
***
Zalim, Allah görür
Bir hata uğruna harcanır mı ömür?
Ahlar, bu ahlar nereye gidersen
Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür
***
Zalim, Allah görür
Bir hata uğruna harcanır mı ömür?
Ahlar, bu ahlar nereye gidersen
Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür
***
Zalim
***
Kışın ortasında bir gül açarmış
Deli bir rüzgâr kaderi yazarmış
Kim bilir bu gönül böyle insafsız
Bu kadar acımasız bir aşkı bulacakmış
***
Ah elin ocağı yanar, benim yüreğim
Beni artık ne anam ne de dostum avutur
Duası yok bu derdin, duyanı olmaz
Hasretini koydum ölüm gibi başucuma
***
Zalim, Allah görür
Bir hata uğruna harcanır mı ömür?
Ahlar, bu ahlar nereye gidersen
Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür
***
Zalim, Allah görür
Bir hata uğruna harcanır mı ömür?
Ahlar, bu ahlar nereye gidersen
Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür
***
Zalim, ah
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Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir
Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir
***
Lokman Hekim gelse yaram azdırır
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
Lokman Hekim gelse yaram azdırır
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
***
Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur
Nazlı yârin hayali karşımda durur
Ormanlardan aşağı aşar gezerim
Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim ah
***
Ah neyleyim karşımızda ölüm var
Ölüm dedikleri kanlı zalım var
Ah neyleyim karşımızda ölüm var
Ölüm dedikleri kanlı zalım var
***
Ne ağlayıp ne gülecek halım var
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
Ne ağlayıp ne gülecek halım var
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
***
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yarin hayali karşımda durur
Ormanlardan aşağı aşar gezerim
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim
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