Demet Sağıroğlu

Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden neden neden bilmem *** Hayallerimi çalmışlar Almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım Karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana of *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden neden neden bilmem *** Misketlerimi çalmışlar Almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım Karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter reva mı bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma of