Kınalı Bebek Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
Kınalı Bebek
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Biten, sevgilerin, ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
***
Giden, aşklarımın, ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
***
Dün, seni gördüm rüyamda
Arnavut kaldırımlı taş sokakta
Ah bir dili olsa da bir, konuşsa
Anlatırdı masumca seni bana
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader
Böyle mı olmalı solmalı sevgililer?
***
Giden, aşklarımın, ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
***
Dün, seni gördüm rüyamda
Arnavut kaldırımlı taş sokakta
Ah bir dili olsa da bir, konuşsa
Anlatırdı masumca seni bana
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader
Böyle mı olmalı solmalı sevgililer?
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültüm, parçalar sevgimizi ey kader
Böyle mı olmalı solmalı sevgililer?
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader
Böyle mı olmalı solmalı sevgililer?
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader
-
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
***
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
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