Demet Sağıroğlu

Yaz aşktan da sıcak, gönüllerde tuzak, biliyorsun Yolladım oltayı, sapladım, sen de geliyorsun Bir de üstüne, "İstemeden âşık oldum" diyorsun Hadi gel, sevgilim, olanlar olsun bu gece *** Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi *** Hiç yaz olmasa içindeki bu aşk yanar mı? Söyle Sarıyor heyecan, yok olur mu bedendeki tövbe? Değişir her yazın şarkısı, her sene ayrı telde Tutamam kendimi, olacak olsun bu gece *** Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi *** Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi

Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden neden neden bilmem *** Hayallerimi çalmışlar Almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım Karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana of *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden neden neden bilmem *** Misketlerimi çalmışlar Almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım Karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter reva mı bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma of