Demet Sağıroğlu

-
Gün olur bir yabancı öperse gözlerimi
Gün olur başka eller sevip okşarsa beni
O zaman yara alır yüreğim parçalanır
Mahşer bile yanında hiç kalır
***
Benden vazgeçme benden vazgeçme
Beni ellerin eline terk etme
***
Gün olur gönlüne ateşim düşerse
Gün olur canım canın beni çekerse
O zaman yara alır yüreğim parçalanır
Mahşer bile yanında hiç kalır
-
Biten, sevgilerin, ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
***
Giden, aşklarımın, ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
***
Dün, seni gördüm rüyamda
Arnavut kaldırımlı taş sokakta
Ah bir dili olsa da bir, konuşsa
Anlatırdı masumca seni bana
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader
Böyle mı olmalı solmalı sevgililer?
***
Giden, aşklarımın, ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
***
Dün, seni gördüm rüyamda
Arnavut kaldırımlı taş sokakta
Ah bir dili olsa da bir, konuşsa
Anlatırdı masumca seni bana
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader
Böyle mı olmalı solmalı sevgililer?
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültüm, parçalar sevgimizi ey kader
Böyle mı olmalı solmalı sevgililer?
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader
Böyle mı olmalı solmalı sevgililer?
***
Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader
-
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
***
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
-
Al, bu hayat bu aşk senin
Bu akılsız baş senin, vur taşlara
Ben vurulup sevdalandım
O kara gözlere, kalem kaşlara
***
Ocağım, evim, yağızım benim
Kaderim değil bu kaza
Korusun Allah'ım beni hiddetinden
Şiddetinden, beterinden aman aman
***
Ay ay ay ay ay ay
Vay aman aman
***
Ah, gidiyor geliyor üstelik
Biliyor imkansızı, uslanmıyor
Ben eridim azar azar
O denerken hayatı, yaşlanmıyor
-
Ne ceza bu, ne reva bu
Kor yara
Ne hazin son, ne garip bir elveda
Bu ihanet, kıyametim
Ya bu hançer, felaketim
Bu son, en son hatam
En zor vedam
Biçareyim derdimden harabeyim
Gel gör ki
Biçareyim aşkından harabeyim
Gel gör ki
Ne ceza bu, ne reva bu
Kor yara
Ne hazin son, ne garip bir elveda
Bu ihanet, kıyametim
Ya bu hançer, felaketim
Bu son, en son hatam
En zor vedam
Biçareyim derdimden harabeyim
Gel gör ki
Biçareyim aşkından harabeyim
Gel gör ki
Biçareyim derdimden harabeyim
Gel gör ki
Biçareyim ahh
Harabeyim
Gel gör ki
-
Boş ver her şeyi, unut dertleri
Üç günlük dünya, sür keyfini
Aşklar da neymiş, zaten her şey bitmiş
Sevgiyi sorsan durduğu yerde tükenmiş
***
Haydi gamlara, kederlere elveda
Bir kere geldik şu dünyaya
Kim anlar senin derdini bir sorsana
Aman boş ver, gül geç bunlara
***
Haydi gamlara, kederlere elveda
Bir kere geldik şu dünyaya
Kim anlar senin derdini bir sorsana
Ayır 24 saatini, gönlünce yaşa
***
Boş ver her şeyi, unut dertleri
Üç günlük dünya, sür keyfini
Aşklar da neymiş, zaten her şey bitmiş
Sevgiyi sorsan durduğu yerde tükenmiş
***
Haydi gamlara, kederlere elveda
Bir kere geldik şu dünyaya
Kim anlar senin derdini bir sorsana
Aman boş ver, gül geç bunlara
***
Haydi gamlara, kederlere elveda
Bir kere geldik şu dünyaya
Kim anlar senin derdini bir sorsana
Ayır 24 saatini, gönlünce yaşa
-
Bu kadar mıydı yarım mıydı
Sanki olduk şimdi kırk yıllık yabancı
Değer miydi arzulanan
Nasıl kıydın bize daha doymadan
***
Bu kadar mıydı kolay mıydı
Nasıl sindi içine söyle yalancı
Benliğimdi yaralanan
Nasıl pişmanım şimdi seni yaşamaktan
***
Eller şahit yalan yeminlere
Eller gördü elini elinde
Eller duydu sen inkar etsen de
Gönlüm şimdi hazan mevsiminde
-
Sevdanın çiçeği gül kokar
Yüreğim özünden aşk yapar
Seninle nefes alan gönlüm
Sen gittin gideli yas tutar
***
Sevdanın çiçeği gül kokar
Yüreğim özünden aşk yapar
Seninle nefes alan gönlüm
Sen gittin gideli yas tutar
***
Hatırı yok mu sen de yılların
Bu kadar vefasız olamazsın
Yıllarımı ben sana adadım
Sırf sen mutlu ol diye
Sırf sen mutlu ol diye
***
Bu saatten sonra kim anlar beni
Bu saatten sonra kim dinler beni
Bakamam yüzüne hiç kimselerin
Ellere dert anlatamam ki
***
Bu saatten sonra kim anlar beni
Bu saatten sonra kim dinler beni
Bakamam yüzüne hiç kimselerin
Bu saatten sonra dert yanamam ki
***
Sevdanın çiçeği gül kokar
Yüreğim özünden aşk yapar
Seninle nefes alan gönlüm
Sen gittin gideli yas tutar
***
Sevdanın çiçeği gül kokar
Yüreğim özünden aşk yapar
Seninle nefes alan gönlüm
Sen gittin gideli yas tutar
***
Hatırı yok mu sen de yılların
Bu kadar vefasız olamazsın
Yıllarımı ben sana adadım
Sırf sen mutlu ol diye
Sırf sen mutlu ol diye
***
Bu saatten sonra kim anlar beni
Bu saatten sonra kim dinler beni
Bakamam yüzüne hiç kimselerin
Ellere dert anlatamam ki
***
Bu saatten sonra kim anlar beni
Bu saatten sonra kim dinler beni
Bakamam yüzüne hiç kimselerin
Bu saatten sonra dert yanamam ki
***
Bu saatten sonra kim anlar beni
Bu saatten sonra kim dinler beni
Bakamam yüzüne hiç kimselerin
Ellere dert anlatamam ki
***
Bu saatten sonra kim anlar beni
Bu saatten sonra kim dinler beni
Bakamam yüzüne hiç kimselerin
-
Bağrı yanık sevdalara sor
Ağzı yanmış dillere sor
Gel beni yalnızlardan sor
Gel beni aşıklardan sor
***
Farklı farklı diyarlara sor
Kalbi kırık insanlara sor
Gel beni yalnızlardan sor
Gel beni aşıklardan sor
***
Düşünmezler sadece itham ederler
Mahzun gönül neler çeker bilmezler
Dünyamıza birdenbire girerler
Savurup sevgileri yakıp giderler
***
Yangın var gel de bir gör halimi
Yangın var ateşte buldum kendimi
Yangın var Hasretim duman duman
Var mı senin gibi oyun bozan
-
Ah akşamlar aşıkların efkardan örtüsü
Hasretlerin ömür törpüsü
Ta ezelden dinmedi bitmedi
Sevdaların garip öyküsü
Görmeye dur yar yüzünü
O an düşer gönül süngüsü
Sevmeye gör sende olursun o
O kapının dert süngüsü
Göz göre göre ah bile bile
Veriverdim be elimle
Gidiverdi de adı kaldı yadigar
-
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
***
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
-
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
***
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
-
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
***
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan