Demet Sağıroğlu

Biten, sevgilerin, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültüm, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader