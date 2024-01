Demet Sağıroğlu

İçimde garip bir his var Yüreğimde olur olmaz duygular Farz edelim küçücük bir oyun bu Oynayalım bu oyunu Tahmin edemedim sonunu Adını artık sen koy *** İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı? Başı belli, sonu değil Sanki bir telaşla başladık bu oyuna Anlatılır gibi değil *** İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı? Başı belli, sonu değil Sanki bir telaşla koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil *** Bulamadım Cevabını Duyamadım *** Kulaklarımda sesin var Yüreğimde serptiğin tomurcuklar Sonuna kadar kuralsızca gitmek Her şeyi göz ardı etmek Selam mı, son veda mıdır? Nedir bunu bilmem gerek *** İçimde garip bir his var Yüreğimde olur olmaz duygular Farz edelim küçücük bir oyun bu Oynayalım bu oyunu Tahmin edemedim sonunu Adını artık sen koy *** İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı? Başı belli, sonu değil Sanki bir telaşla koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil *** İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı? Başı belli, sonu değil Sanki bir telaşla koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil *** Bulamadım Cevabını Duyamadım *** Kulaklarımda sesin var Yüreğimde serptiğin tomurcuklar Sonuna kadar kuralsızca gitmek Her şeyi göz ardı etmek Selam mı, son veda mıdır? Nedir bunu bilmem gerek *** İçimde garip bir his var Yüreğimde olur olmaz duygular Farz edelim küçücük bir oyun bu Oynayalım bu oyunu Tahmin edemedim sonunu Adını artık sen koy