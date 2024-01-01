Bitmeliyiz Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
Bitmeliyiz
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Söylenecek sözler kaldı
Denedim, diyemedim
Gitmeyi hiç istemezdim
Gitmeden edemedim
***
Bıraktığım üç beş eşya
Bahanem diye sayma
Bir de bu yazdığım şarkım
Yüzüne diyemedim
***
Yok bundan sonra, zor inan bana
Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda
Çok ağlasak da çok güç olsa da
Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta
Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa
***
Gözlerine baktım durdum
Bir ışık göremedim
Böylesini beklemezdim
Kendime gelemedim
***
Düşündüm günler boyunca
Geçmişi sayfa sayfa
Biz olmaktan vazgeçince
Vedasız gitmeliydim
***
Yok bundan sonra, zor inan bana
Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda
Çok ağlasak da çok güç olsa da
Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta
Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa
***
Yok bundan sonra, zor inan bana
Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda
Çok ağlasak da çok güç olsa da
Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta
Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa