Demet Sağıroğlu

Söylenecek sözler kaldı Denedim, diyemedim Gitmeyi hiç istemezdim Gitmeden edemedim *** Bıraktığım üç beş eşya Bahanem diye sayma Bir de bu yazdığım şarkım Yüzüne diyemedim *** Yok bundan sonra, zor inan bana Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda Çok ağlasak da çok güç olsa da Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa *** Gözlerine baktım durdum Bir ışık göremedim Böylesini beklemezdim Kendime gelemedim *** Düşündüm günler boyunca Geçmişi sayfa sayfa Biz olmaktan vazgeçince Vedasız gitmeliydim *** Yok bundan sonra, zor inan bana Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda Çok ağlasak da çok güç olsa da Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa *** Yok bundan sonra, zor inan bana Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda Çok ağlasak da çok güç olsa da Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa