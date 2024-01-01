Demet Sağıroğlu

Borcum Yok Geç kaldım belki de Gitmeliydim çoktan Ne bekledim bilmem Bu anlamsız sevdadan *** Bugün veda ederken sana Durdum baktım son defa Yorgun gözlerim senin için Bu gün son defa ağladım *** Biliyorum sürecek hayat Gecelerden artık korkum yok Gidiyorum vicdanım rahat Sana başka borcum yok *** Biliyorum bu defa bitit Anılardan artık korkum yok Gidiyorum arama beni Sana başka borcum yok

Sus Söyleme Aşk beklemez gönül kapında Gelir vurur canevinden Kimi sever seni, kimi oyalar Anlamaz ki hâlinden *** Ararsın, bulamazsın, giden gider Sanma ki unutulur, acın biter Bu gönül senindir, yâr hasret çeker Vazgeçmez, seni bekler Vazgeçmez, seni ister *** Sus, söyleme Seni benden kimler aldı gizlice? Sor kalbime Seni vermez, yâr etmez ki ellere *** Sus, söyleme Seni benden kimler aldı gizlice? Sor kalbime Seni vermez, yâr etmez ki ellere *** Ararsın, bulamazsın, giden gider Sanma ki unutulur, acın biter Bu gönül senindir, yâr hasret çeker Vazgeçmez, seni bekler Vazgeçmez, seni ister *** Aşk beklemez gönül kapında Gelir vurur canevinden Kimi sever seni, kimi oyalar Anlamaz ki hâlinden *** Ararsın, bulamazsın, giden gider Sanma ki unutulur, acın biter Bu gönül senindir, yâr hasret çeker Vazgeçmez, seni bekler Vazgeçmez, seni ister *** Sus, söyleme Seni benden kimler aldı gizlice? Sor kalbime Seni vermez, yâr etmez ki ellere *** Sus, söyleme Seni benden kimler aldı gizlice? Sor kalbime Seni vermez, yâr etmez ki ellere *** Ararsın, bulamazsın, giden gider Sanma ki unutulur, acın biter Bu gönül senindir, yâr hasret çeker Vazgeçmez, seni bekler Vazgeçmez, seni ister *** Ararsın, bulamazsın, giden gider Sanma ki unutulur, acın biter Bu gönül senindir, yâr hasret çeker Vazgeçmez, seni bekler Vazgeçmez, seni ister *** Sus, söyleme

Misafir Kurtulur Muyum Acıdan Seni Sevmekten Vazgeçsem Bu Dökülen Göz Yaşlarım Kim bilir Kimin Ahı *** Çektiklerim Reva Mı Bir De Senden Vazgeçsem Bu Da Bana Reva Mı N'olur Senden Vazgeçsem *** Yıllar Yılı Misafirdim Kal Diyemedim Sevgi Borcun Vardı Bana Henüz Ödemedin *** Çaresizce Vurdum Yola Dur Diyemedin Senden Çok Şey Mi Istedim Gözlerimdeki Yaşları *** Bir Gün Silmedin Şöyle Sevgilinmiş Gibi Sarılıp Öpemedin Seni Sevmedim, Bevmedim *** Hiç Sevemedim Demeyi Ne Çok Isterdim Bak Dün Gece Karar Verdim

Papatya Falları Dün seni aradım Kalamış'ta Sokak sokak Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan Sordum, yoktun Güneşin batışını seyrettim burundan İnanmazsan git Bekir Amca'ya sor O da seni sordu Yine papatya verdi elime Her zamanki gibi başladım Seviyor....Sevmiyor.... Sapını da sayarsam Seviyor çıkıyor *** Nerdesin ah nerde Bunu kimse bilmiyor Bu ne biçim yalnızlık Bana çok zor geliyor *** Ah şu papatya falları Çaresiz yüreğim buna mı kaldı Ah şu papatya falları Başka bahara kaldı *** La lo la lo la lo lay, seviyor.... La lo la lo la lo lay, sevmiyor.... *** Unuttum diye yalan söyledim Bugün gibi aklımda vapurda simit alışın İşte o simidin susamları gibi Havaya savruldu ezildi binlerce anılar Şimdi anılarımı tekrar topluyorum *** Unutabilir miyim acaba seni Düşüncelerimi boğaza bıraksam Ve boğsam aklımı Ümidimi de kestim Zaten yalan söylüyor papatya falları

Sen Yoksun Geceler hep sensiz sürüklenir Göz kırparken hüzünlerim Ayrılıkta durmuş tüm saatler Unutulmak çok zor gelir *** Acılarımı giden bilmez ki Kalbim bilir, yüzüm bilir Yüzümdeki çizgiler bilir *** Gecem güne uyanırken Sen yoksun ya, ışık yok Sen yoksun ya, gücüm yok Sen kimlerin hasretinde Dayanacak dermanım yok

Savruldum Savruldum, bir kuru yaprak gibi Ordan oraya savruldum, yanıldım Örselenmiş ilişkiler içerisinde unutuldum, darıldım Aşkına hürmet ettim, aşkımı kenarda unuttun Yoruldum, ne yapsam ne etsem de Kalbimde yine sükutsun, yaz geçti Gönlüm artık bu aşkın öksüzü Bir gizdi, geldi geçti şimdi bu aşk güzü İstemesen de dinlemesen de, sanadır bu şarkılar Ecelim gelse, soluğum bitse Sesim tükense, aşkım şarkımda yaşar

Acılar Sürekli Olamaz Seni anmak acı olsa bile Anılmaya değen tek sen varsın Beni unutmuş olsan bile Bırak kalbimi seni ansın Ağlasın... *** Gördüğüm en güzel rüya sendin Tüm rüyalar gibi birden bittin Görmesem bile bir daha artık seni Ümitle beklerim dönmeni *** Duman ışığı saklayamaz Acılar sürekli olamaz Kör bir kuş bile ümitsiz yaşayamaz *** Duman ışığı saklayamaz Acılar sürekli olamaz Bu sevgim benim cevapsız kalamaz

İki Yüzlüm Git bir an önce, ardına bakma Doldu yüreğim hıçkırıklarla Bu gözyaşlarım sana değil Sen aldırma, en hazin günüm oldu bugün Kollarında, yalnız bırak beni Buna gücüm yeter Ne ilk ne de son bu, sancım elbet diner Aşk bu mu iki yüzlüm Her günüm dert, hüzün Bir daha mı, tövbeler Bu sana son sözüm

Ben Anneme Çekmişim Bir genceciktir taze Aşka düşkün daha ziyade *** Para puldan geçmişim Ben anneme çekmişim Yalnızlığı seçmişim Ben anneme çekmişim *** Bana diyorlar evlen Henüz gençken, güzelken Oraları geçmişim Ben anneme çekmişim

Affetme Kendini Sanma güne güneş doğmayacak bir daha Aşk kurtaracak bilirim beni bu defa Kayıtsız kaldım belki, yüreğimdeki sana Ben hayatın her yüzünü gördüm, korkmam asla *** Aşk eritti bak yaktı, karları kışları Unuttum bile artık senin adını Aşk eritti bak yaktı, karları kışları Unuttum bile artık senin adını *** Kalbinden çıkar beni, affetme hiç kendini Kalbinden çıkar beni, affetme hiç kendini

Ziyan Olur Gecelerim Hayallerimi alıp götürdü gözlerin Artık sevmeyi istemiyorum Artık gülmeyi beklemiyorum Ben bana yeterim, sensizliği de yenerim Beni kimse anlamaz, bu yarayı saramaz bilirim Ah bu gönül ferman dinlemiyor Ben onu çok sevdim, o bunu bilmiyor Bilirim çok gördüm hep aynı hikaye Ah o başka başka hayallerin peşinde İçi beni yakar, dışı da seni Ziyan olur gecelerim, bulamam seni