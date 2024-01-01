Demet Sağıroğlu

-
Herkes dinler, dinler ama duyamaz ki
Anlatırsın anlatsan da anlamaz ki
Herkes dinler, dinler ama duyamaz ki
Anlatırsın anlatsan da anlamaz ki
***
Dertlerime artık bir ortak gerek
Bu dünyada dertsiz bir kul bulunmaz mı
Dertlerime artık bir ortak gerek
Bu dünyada dertsiz bir kul bulunmaz mı
***
Dua ettim bekleyerek, tanımadan özleyerek
Aranızda bir tek yürek karşılıksız bulunmaz mı?
***
Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir?
Bekliyorum sabır sabır, belki bir gün denk gelir
Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir?
Bekliyorum sabır sabır, biri belki el verir
***
Herkes dinler, dinler ama duyamaz ki
Anlatırsın anlatsan da anlamaz ki
Herkes dinler, dinler ama duyamaz ki
Anlatırsın anlatsan da anlamaz ki
***
Dertlerime artık bir ortak gerek
Bu dünyada dertsiz bir kul bulunmaz mı
Dertlerime artık bir ortak gerek
Bu dünyada dertsiz bir kul bulunmaz mı
***
Dua ettim bekleyerek, tanımadan özleyerek
Aranızda bir tek yürek karşılıksız bulunmaz mı?
***
Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir?
Bekliyorum sabır sabır, belki bir gün denk gelir
Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir?
Bekliyorum sabır sabır, biri belki el verir
***
Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir?
Bekliyorum sabır sabır, belki bir gün denk gelir
Bulunur mu kim bilir, bulur muyum kim bilir?
Bekliyorum sabır sabır, biri belki el verir
-
Zamanı var, sevgilim
Kalpte vefanın, aşkta hatanın zamanı var
Çırpınmakla olmuyor
Yazık bu aşkta vedadan başka yol kalmıyor
***
Korkum yok, korkum yok
Zamanla alışır kalbim
Korkum yok, korkum yok
Hayatla savaşır kalbim
***
Zamanı şuan sevgilim
Böyle vedasız son hatırasız gitmenin
Göz yaşımı saklayan, başımı dik tutan
Belki daha da az ağlatacak kalan zaman
***
Korkum yok, korkum yok
Zamanla alışır kalbim
Korkum yok, korkum yok
Hayatla savaşır kalbim
***
Zamanı var sevgilim
Çok sevmenin de, nefretin de zamanı var
Çırpınmakla olmuyor
Kavuşmanın da, ayrılmanın da zamanı var
***
Ama korkum yok, korkum yok
Zamanla alışır kalbim
Korkum yok, korkum yok
Hayatla savaşır kalbim
***
Zamanla alışır kalbim
-
Anladım sen de yalnızsın
Aldanmış, aldatılmış, yalnız kalmışsın
Kapatmışsın kapıları, kalen düşmüş
Yara almaktan yılmışsın
***
İnan ki seni anlarım
Senle oturur ağlarım
Derdin hiç kimseye inanmamaksa
Ben bu güveni sağlarım
***
Gel korkmayalım
Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım
Cesareti şeytan almış götürmüşse
Şeytanın bacağını biz kıralım
***
Gel korkmayalım
Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım
Cesareti şeytan almış götürmüşse
Şeytanın bacağını biz kıralım
***
Anladım sen de yalnızsın
Aldanmış, aldatılmış, yalnız kalmışsın
Kapatmışsın kapıları, kalen düşmüş
Yara almaktan yılmışsın
***
İnan ki seni anlarım
Senle oturur ağlarım
Derdin hiç kimseye inanmamaksa
Ben bu güveni sağlarım
***
Gel korkmayalım
Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım
Cesareti şeytan almış götürmüşse
Şeytanın bacağını biz kıralım
***
Gel korkmayalım
Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım
Cesareti şeytan almış götürmüşse
Şeytanın bacağını biz kıralım
***
Gel korkmayalım
Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım
Cesareti şeytan almış götürmüşse
Şeytanın bacağını biz kıralım
***
Gel korkmayalım
Yıkılmazsa tabu olmaz biz yıkalım
Cesareti şeytan almış götürmüşse
Şeytanın bacağını biz kıralım
***
Şeytanın bacağını biz kıralım
-
Bir yaz daha sensiz geçti
Ağlıyor sessiz dalgalar
Hasretinle suya küstü
Bekler seni sardunyalar
***
Martılar sessiz bu yaz
Geceye karışmış çığlıkları
Gece kara bir yorgan
Örtüyor tüm aşıkları
***
Yalnızlıksa bir rüzgar
Esişi bir başka alem
Gece olmuş bir törpü
Yüreğime yakın deprem
***
Ne sen sor
Ne de ben hep söyleyim
İnsafın yok mu senin
Ya da sakın konuşma ve artık ben söyleyim
Masallar çocuklara, artık seni bekler miyim
Bye bye sevgilim
***
Martılar buluştular, seneye söz verdiler
Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular
Rüzgar beni bekliyor
Bye bye, hoşça kal sevgilim
***
Bir yaz daha sensiz geçti
Ağlıyor sessiz dalgalar
Hasretinle suya küstü ooff
Bekler seni sardunyalar
***
Martılar sessiz bu yaz
Geceye karışmış çığlıkları
Gece kara bir yorgan
Örtüyor tüm aşıkları
***
Yalnızlıksa bir rüzgar
Esişi bir başka alem
Gece olmuş bir törpü
Yüreğime yakın deprem
***
Ne sen sor
Ne de ben hep söyleyim
İnsafın yok mu senin
Ya da sakın konuşma ve artık ben söyleyim
Masallar çocuklara, artık seni bekler miyim
Bye bye sevgilim
***
Martılar buluştular, seneye söz verdiler
Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular
Rüzgar beni bekliyor
Bye bye, hoşça kal sevgilim
***
Martılar buluştular, seneye söz verdiler
Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular
Rüzgar beni bekliyor
Bye bye, hoşça kal sevgilim
Bye bye sevgilim
***
Martılar buluştular, seneye söz verdiler
Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular
Rüzgar beni bekliyor
Bye bye, hoşça kal sevgilim
***
Martılar buluştular, seneye söz verdiler
Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular
Rüzgar beni bekliyor
Bye bye, hoşça kal sevgilim
Bye bye sevgilim
***
Martılar buluştular, seneye söz verdiler
Sardunyalar toz pembe, aklımı uçurdular
Rüzgar beni bekliyor
Hadi hoşça kal sevgilim
-
Önce inanmazdım, sen inandırdın
Yürekten bağladın, aşka inandım
Yitip gitmeyecek, hep yanındayım
Sensiz geçmeyecek hiç baharım yazım
***
Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz
Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz
Nazara inanmam, bozar sevdamız
Sensin tek bildiğim kaderim aşkım
***
Her şeyim, her şeyim
Bir tanemsin benim
Mazi bir yalanmış
Sensin gerçeğim
***
Her şeyim, her şeyim
Bir tanemsin benim
Mazi bir yalanmış
Sensin gerçeğim
***
Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz
Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz
Nazara inanmam, bozar sevdamız
Sensin tek bildiğim kaderim aşkım
***
Her şeyim, her şeyim
Bir tanemsin benim
Mazi bir yalanmış
Sensin gerçeğim
***
Her şeyim, her şeyim
Bir tanemsin benim
Mazi bir yalanmış
Sensin gerçeğim
***
Her şeyim, her şeyim
Bir tanemsin benim
Mazi bir yalanmış
Sensin gerçeğim
***
Mazi bir yalanmış
Sensin gerçeğim
***
Mazi bir yalanmış
Sensin gerçeğim
-
Mandalina kokar cilvesi
Yok ki kendinden başka kimsesi
Biraz buseliktir sesi
Meşhurdur gülümsemesi
Aşkını esirgemesi
***
Ilık meltem gibidir nefesi
Nasıl da karşı konulmaz teni
Vardır hep bir mesafesi
Çoktur gururunun sesi
Bundandır küçümsemesi
Vardır hep bir mesafesi
Çoktur gururunun sesi
Bundandır küçümsemesi
***
Onunla yaşanmaz ama onsuz da olmaz
İhya eder, çok şımartır
Hiç belli olmaz
***
Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade
Çok dokunur ben almayayım
Bana müsaade
Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade
Çok dokunur ben almayayım
Bana müsaade
***
Mandalina kokar cilvesi
Yok ki kendinden başka kimsesi
Biraz buseliktir sesi
Meşhurdur gülümsemesi
Aşkını esirgemesi
Biraz buseliktir sesi
Meşhurdur gülümsemesi
Aşkını esirgemesi
***
Onunla yaşanmaz ama onsuz da olmaz
İhya eder, çok şımartır
Hiç belli olmaz
***
Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade
Çok dokunur ben almayayım
Bana müsaade
Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade
Çok dokunur ben almayayım
Bana müsaade
***
Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade
Çok dokunur ben almayayım
Bana müsaade
Bazen yüzünde alaycı mağrur ifade
Çok dokunur ben almayayım
-
Bak açıyor yine içime bahar gülleri
Tam kapadım derken eski defteri
Sana sert bakıp sonradan yumuşar gibi
Elimi tutun, aşk kapımda, şimdiden belli
***
Ah aşkım, yeni telaşım
Of, "Senden başka derdim çok" desem de
İnanma, hiç bozulma ama en büyük dertsin
***
Ay, affedersin, söylemesem içimde kalırdı
Ay, affedersin, söylemesem kalp çok kızardı
***
Bak açıyor yine içime bahar gülleri
Tam kapadım derken eski defteri
Sana sert bakıp sonradan yumuşar gibi
Elimi tutun, aşk kapımda, şimdiden belli
***
Ah aşkım, yeni telaşım
Of, senden başka derdim çok desem de
İnanma, hiç bozulma ama en büyük dertsin
***
Ay, affedersin, söylemesem içimde kalırdı
Ay, affedersin, söylemesem kalp çok kızardı
***
Affedersin, söylemesem içimde kalırdı
Ay, affedersin, söylemesem kalp çok kızardı
***
Affedersin, söylemesem
(Ay, affedersin, söylemesem) kalp çok kızardı
***
Affedersin, söylemesem içimde kalırdı
Ay, affedersin, söylemesem kalp çok kızardı
-
Utanıp da eskisinden ürkek gezersin
Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin
Utanıp da eskisinden ürkek gezersin
Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin
Kibirden geçilmezsin böyle anlarda
Öyle bir acı bıraktın tam sol yanıma
***
Ben seni eskisi kadar anlayamıyorum
Çok yakından geçtin ama tanıyamıyorum
***
Canım acır elinde yâr
Bırak at gitsin
Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin
Canım acır elinde yâr
Bırak at gitsin
Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin
***
Utanıp da eskisinden ürkek gezersin
Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin
Kibirden geçilmezsin böyle anlarda
Öyle bir acı bıraktın tam sol yanıma
***
Ben seni eskisi kadar anlayamıyorum
Çok yakından geçtin ama tanıyamıyorum
Canım acır elinde yâr
Bırak at gitsin
Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin
***
Canım acır elinde yâr
Bırak at gitsin
Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin
-
Kolay değil hiç bizi anlatmak
İlişkimizi bir şarkıya sığdırmak
Kimsenin harcı değildi bizi yıldırmak
En son gelirdi akla yolumuzdan caymak
***
Ne kadar çok sevdik
Birbirimize yettik
Pek çok filmi elele seyrettik
***
Ne kadar bağlandık
Ne çok şey paylaştık
Birlikte ölmeyi kararlaştırdık
***
Şimdi yarım bıraktık
Ne çok şey kaçırdık
Daha ne çok şey yaşayacaktık
***
Çok üzülüyorum
Çok üzülüyorum
Hala seni
Hala
***
Alt üst oldu evimiz
Yalnız kaldı kedimiz
Bu bizim beceriksizliğimiz
Bu bizim beceriksizliğimiz
***
Kolay değil hiç bizi anlatmak
İlişkimizi bir şarkıya sığdırmak
Kimsenin harcı değildi bizi yıldırmak
En son gelirdi akla yolumuzdan caymak
***
Ne kadar çok sevdik
Birbirimize yettik
Pek çok filmi elele seyrettik
***
Ne kadar bağlandık
Ne çok şey paylaştık
Birlikte ölmeyi kararlaştırdık
***
Şimdi yarım bıraktık
Ne çok şey kaçırdık
Daha ne çok şey yaşayacaktık
***
Çok üzülüyorum
Çok üzülüyorum
Hala seni
Hala
***
Alt üst oldu evimiz
Yalnız kaldı kedimiz
Bu bizim beceriksizliğimiz
Bu bizim beceriksizliğimiz
-
Duyduğun doğru
İşte çıkış yolu
İnancımı yitirdim beklediğin oldu
***
Canını vermek
Uğrunda ölmek
Eza cefa çekerken inatla direnmek
Bu kalp seni sevmiş demek
Bu kalp senin olmuş demek
***
Yar niye diye diye
Yar etme diye diye
Yar gitme diye diye
Oldum sana pervane
***
Yar niye diye diye
Yar etme diye diye
Yar gitme diye diye
Verdim seni ellere
***
Sonuna geldim
Evet yenildim
Pes ettim artık
Sana da bol şans dilerim
***
Böyle vazgeçmek
Yılları silmek
Her şeye rağmen kolay değil
Bitti demek
Bu kalp seni sevmiş demek
Bu kalp senin olmuş demek
***
Yar niye diye diye
Yar etme diye diye
Yar gitme diye diye
Oldum sana pervane
***
Yar niye diye diye
Yar etme diye diye
Yar gitme diye diye
Verdim seni ellere
***
Yar niye diye diye
Yar etme diye diye
Yar gitme diye diye
Oldum sana pervane
***
Yar niye diye diye
Yar etme diye diye
Yar gitme diye diye
Verdim seni ellere
-
Adının önüne yakışmıyor hiç
Delikanlı lafı ki sokakta rahat rahat dolaşasın
***
Adının önüne yakışmıyor hiç
Delikanlı lafı ki sokakta rahat rahat dolaşasın
***
Zor gelir çağırmamak
Zorda kaldı kalp ama
***
Adının önüne yakışmıyor hiç
Delikanlı lafı ki sokakta rahat rahat dolaşasın
***
Yüzüme bakan yok karşımda
Elimi tutan yok aslında
Yükünü hafiflettim gönül
***
Yüzüme bakan yok karşımda
Elimi tutan yok aslında
Yükünü hafiflettim gönül
***
Adının önüne yakışmıyor hiç
Delikanlı lafı ki sokakta rahat rahat dolaşasın