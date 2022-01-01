As Bayrakları Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
As Bayrakları
-
Bir haziran gecesinde
Tenimde tuhaf bir ürperme
Yanımda kedim elimde resmim
Oturdum kaldım gidecekken
***
Uzaklardan bir melankoli
Sarmalayınca yüreğimi
Düşününce, düşününce
Parçalıyorlar ciğerimi
***
Hayat hayat
Senin bana kastın mı var?
Hayat hayat
Benim farklı yanım mı var?
***
Kimini haksız yere yerlere serdin
Kimini hak etmeden göklere gerdin
Düşününce, düşününce
Tam sana küstüm diyecekken
Düşününce, düşününce
Asla bırakmam gideceksen
***
Bir hatıranın köşesinde
Ya da bir bebeğin sesinde
Çok farklıydın, ışıltıydın
Bulutlar çökmüş yüreğimde
***
Uzaklardan hoş bir melodi
Sarmalayınca yüreğimi
Düşününce, düşününce
Anladım artık gerçeğini
***
Hayat hayat
Senin bana kastın mı var?
Hayat hayat
Benim farklı yanım mı var?
***
Kimini haksız yere yerlere serdin
Kimini hak etmeden göklere gerdin
Düşününce, düşününce
Tam sana küstüm diyecekken
Düşününce, düşününce
Asla bırakmam gideceksen
***
Düşününce, düşününce
Tam sana küstüm diyecekken
Düşününce, düşününce
Asla bırakmam gideceksen
-
Yerde gökte
Yerde gökte
***
Nasıl bilecekler
Seni yaşamadan
Sensizliğin acısını
En sevdiğim düşler
Öper birer birer
Gidiverir acımadan
***
Aaaaaah ahhh
Aramıyor sormuyor
Hikâyemden hiç düşmüyor
Aaaaaah ahhh
Bırakalım bunları
Gel keyfimize bakalım
***
As as as as bayrakları
Susturdum ben çaylakları
İsmin yansın akşamları
Yerde gökte
***
As as as as bayrakları
Susturdum ben çaylakları
İsmin yansın akşamları
Yerde gökte
***
Yerde gökte
Yerde gökte
***
Nasıl bilecekler
Seni yaşamadan
Sensizliğin acısını
En sevdiğim düşler
Öper birer birer
Gidiverir acımadan
***
Aaaaaah ahhh
Aramıyor sormuyor
Hikâyemden hiç düşmüyor
Aaaaaah ahhh
Bırakalım bunları
Gel keyfimize bakalım
***
As as as as bayrakları
Susturdum ben çaylakları
İsmin yansın akşamları
Yerde gökte
***
As as as as bayrakları
Susturdum ben çaylakları
İsmin yansın akşamları
Yerde gökte
***
Yerde gökte
Yerde gökte