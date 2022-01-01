Demet Sağıroğlu

Bir haziran gecesinde Tenimde tuhaf bir ürperme Yanımda kedim elimde resmim Oturdum kaldım gidecekken *** Uzaklardan bir melankoli Sarmalayınca yüreğimi Düşününce, düşününce Parçalıyorlar ciğerimi *** Hayat hayat Senin bana kastın mı var? Hayat hayat Benim farklı yanım mı var? *** Kimini haksız yere yerlere serdin Kimini hak etmeden göklere gerdin Düşününce, düşününce Tam sana küstüm diyecekken Düşününce, düşününce Asla bırakmam gideceksen *** Bir hatıranın köşesinde Ya da bir bebeğin sesinde Çok farklıydın, ışıltıydın Bulutlar çökmüş yüreğimde *** Uzaklardan hoş bir melodi Sarmalayınca yüreğimi Düşününce, düşününce Anladım artık gerçeğini *** Hayat hayat Senin bana kastın mı var? Hayat hayat Benim farklı yanım mı var? *** Kimini haksız yere yerlere serdin Kimini hak etmeden göklere gerdin Düşününce, düşününce Tam sana küstüm diyecekken Düşününce, düşününce Asla bırakmam gideceksen *** Düşününce, düşününce Tam sana küstüm diyecekken Düşününce, düşününce Asla bırakmam gideceksen