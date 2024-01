Demet Sağıroğlu

Boş ver her şeyi, unut dertleri Üç günlük dünya, sür keyfini Aşklar da neymiş, zaten her şey bitmiş Sevgiyi sorsan durduğu yerde tükenmiş *** Haydi gamlara, kederlere elveda Bir kere geldik şu dünyaya Kim anlar senin derdini bir sorsana Aman boş ver, gül geç bunlara *** Haydi gamlara, kederlere elveda Bir kere geldik şu dünyaya Kim anlar senin derdini bir sorsana Ayır 24 saatini, gönlünce yaşa *** Boş ver her şeyi, unut dertleri Üç günlük dünya, sür keyfini Aşklar da neymiş, zaten her şey bitmiş Sevgiyi sorsan durduğu yerde tükenmiş *** Haydi gamlara, kederlere elveda Bir kere geldik şu dünyaya Kim anlar senin derdini bir sorsana Aman boş ver, gül geç bunlara *** Haydi gamlara, kederlere elveda Bir kere geldik şu dünyaya Kim anlar senin derdini bir sorsana Ayır 24 saatini, gönlünce yaşa

Biten, sevgilerin, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültüm, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader