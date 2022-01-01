Hiç Özlemedin Mi Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
Hiç Özlemedin Mi
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Unuturmuş, unuturmuş gidenler
Anıları örtbas edip silerler
Kim ağlamış, kim inlemiş düşünmeden?
Bir rüzgârın nefesiyle eserler
***
Sen hiç özlemedin mi beni?
Özlememişsin belli
Özlemek sence neydi?
***
Hiç sevemedin mi beni?
Sevemedin besbelli
Sevişmek sende neydi?
***
Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına
Bana bana erittin
Sönmedi mi ateşin?
Beni böyle kül ettin
***
Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna
Adıma kabul ettim
Söyle, ben de bileyim
Niye bizi kül ettin?
***
Alışırmış acısıyla kalanlar
Dertleriyle içten içe kanarlar
Kapılarda ayak sesi beklemekten
Ahı gitmiş vahı kalmış zamanlar
***
Sen hiç özlemedin mi beni?
Özlememişsin belli
Özlemek sence neydi?
***
Hiç sevemedin mi beni?
Sevemedin besbelli
Sevişmek sende neydi?
***
Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına
Bana bana erittin
Sönmedi mi ateşin?
Beni böyle kül ettin
***
Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna
Adıma kabul ettim
Söyle, ben de bileyim
Niye bizi kül ettin?
***
Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına
Bana bana erittin
Sönmedi mi ateşin?
Beni böyle kül ettin
***
Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna
Adıma kabul ettim
Söyle, ben de bileyim
Niye bizi kül ettin?