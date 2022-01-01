Demet Sağıroğlu

Unuturmuş, unuturmuş gidenler Anıları örtbas edip silerler Kim ağlamış, kim inlemiş düşünmeden? Bir rüzgârın nefesiyle eserler *** Sen hiç özlemedin mi beni? Özlememişsin belli Özlemek sence neydi? *** Hiç sevemedin mi beni? Sevemedin besbelli Sevişmek sende neydi? *** Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına Bana bana erittin Sönmedi mi ateşin? Beni böyle kül ettin *** Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna Adıma kabul ettim Söyle, ben de bileyim Niye bizi kül ettin? *** Alışırmış acısıyla kalanlar Dertleriyle içten içe kanarlar Kapılarda ayak sesi beklemekten Ahı gitmiş vahı kalmış zamanlar *** Sen hiç özlemedin mi beni? Özlememişsin belli Özlemek sence neydi? *** Hiç sevemedin mi beni? Sevemedin besbelli Sevişmek sende neydi? *** Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına Bana bana erittin Sönmedi mi ateşin? Beni böyle kül ettin *** Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna Adıma kabul ettim Söyle, ben de bileyim Niye bizi kül ettin? *** Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına Bana bana erittin Sönmedi mi ateşin? Beni böyle kül ettin *** Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna Adıma kabul ettim Söyle, ben de bileyim Niye bizi kül ettin?