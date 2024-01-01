Tam 90'dan Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
Tam 90'dan
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Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
***
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm ah, pul oldum
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
***
Elleri kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık uyan a bebek
Uyan
-
-
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
*********
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
*******
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
********
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
*****
Daha daha iyi bakarım .
****
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
******
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
******
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
*****
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
Daha daha iyi bakarım .
******
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
*******
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
*********
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*****
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
******
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
*******
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*****
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
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