Demet Sağıroğlu

Zamanı var, sevgilim Kalpte vefanın, aşkta hatanın zamanı var Çırpınmakla olmuyor Yazık bu aşkta vedadan başka yol kalmıyor *** Korkum yok, korkum yok Zamanla alışır kalbim Korkum yok, korkum yok Hayatla savaşır kalbim *** Zamanı şuan sevgilim Böyle vedasız son hatırasız gitmenin Göz yaşımı saklayan, başımı dik tutan Belki daha da az ağlatacak kalan zaman *** Korkum yok, korkum yok Zamanla alışır kalbim Korkum yok, korkum yok Hayatla savaşır kalbim *** Zamanı var sevgilim Çok sevmenin de, nefretin de zamanı var Çırpınmakla olmuyor Kavuşmanın da, ayrılmanın da zamanı var *** Ama korkum yok, korkum yok Zamanla alışır kalbim Korkum yok, korkum yok Hayatla savaşır kalbim *** Zamanla alışır kalbim