Korkum Yok Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
Korkum Yok
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Zamanı var, sevgilim
Kalpte vefanın, aşkta hatanın zamanı var
Çırpınmakla olmuyor
Yazık bu aşkta vedadan başka yol kalmıyor
***
Korkum yok, korkum yok
Zamanla alışır kalbim
Korkum yok, korkum yok
Hayatla savaşır kalbim
***
Zamanı şuan sevgilim
Böyle vedasız son hatırasız gitmenin
Göz yaşımı saklayan, başımı dik tutan
Belki daha da az ağlatacak kalan zaman
***
Korkum yok, korkum yok
Zamanla alışır kalbim
Korkum yok, korkum yok
Hayatla savaşır kalbim
***
Zamanı var sevgilim
Çok sevmenin de, nefretin de zamanı var
Çırpınmakla olmuyor
Kavuşmanın da, ayrılmanın da zamanı var
***
Ama korkum yok, korkum yok
Zamanla alışır kalbim
Korkum yok, korkum yok
Hayatla savaşır kalbim
***
Zamanla alışır kalbim