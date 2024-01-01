Kayahan'ın En İyileri 1 Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
Kayahan'ın En İyileri 1
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Bir geçen yazın sonrası
Sonbahar sancısı, nar tanem
İçimde bitmeyen aşkların
Yarım kalan şarkısı, nar tanem
***
Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık
Geceler her gün daha uzuyor nar tanem
Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar
Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar
***
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı
Nar tanem
Dışarda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar
Nar tanem
***
Ne zaman, ne zaman geleceksin sen?
Ne zaman kavuşmak sana nar tanem?
Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar
Ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman?
***
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
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Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gönül acılar çeker yalnız başına
Yeter bu kadar yeter
Yarim bu günahların kalmaz yanına
Mevlam adamı yakar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm baş üstüne
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Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
***
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
***
Canım canımın yaprakları
Gözlerin yok çok canımı yakıyor
Özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
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Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
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