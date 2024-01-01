Demet Sağıroğlu

-
Neyim varsa aşktan yana
Her şeyimi serdim yollarına
Gücüm, gururum, gözyaşlarım
İnsanlarla savaşlarım
Yetemedi o hırçın ruhuna
***
Ümit ettim, acı çektim
Sabır taşlarını yaşlarla erittim
İnan bitmez, ömrüm yetmez
Beklemenin sonu gelmez
Anla artık beni de tükettin
***
Ne acı, ne acı
Elime değmemiş sanki ellerin
Boşuna bu sancı
***
Ne acı, ne acı
Dudaklarıma uzanmamış sanki dudağın
Yalancı
-
Şikayetim var
Çok üzdünüz beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm
Güldürmedi kader
Neden neden
***
Şikayetim var
Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm
Güldürmedi kader
Neden neden neden neden bilmem
***
Hayallerimi çalmışlar
Almış kaçmış insafsızlar
Gözyaşlarım çocukluktan miras bana
İnanmışım aldanmışım
Karanlıktan korkarmışım
Bu korkular çok eskiden kalmış bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Yeter yeter dünya düşman mı bana
Yeter yeter yeter revamı bana of
***
Şikayetim var
Çok üzdünüz beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm
Güldürmedi kader
Neden neden
***
Şikayetim var
Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm
Güldürmedi kader
Neden neden neden neden bilmem
***
Misketlerimi çalmışlar
Almış kaçmış insafsızlar
Gözyaşlarım çocukluktan miras bana
İnanmışım aldanmışım
Karanlıktan korkarmışım
Bu korkular çok eskiden kalmış bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Yeter yeter dünya düşman mı bana
Yeter yeter yeter reva mı bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma of
-
Kar yağıyor dışarda
Kimsesiz sokaklara
Dallarda bembeyaz
Bir ayrılık bandosu
Ve ben yalnızım odamda
Aklım yok
Terkedilmiş bir deli
***
Kar yağıyor dışarda
Kimsesiz sokaklara
Dallarda bembeyaz
Bir ayrılık bandosu
Ve ben suskunum odamda
Gönlüm yok
Terkedilmiş bir deli
***
Aklım yok düşünemem
Gönlüm yok sevinemem
Bir senim var(Benim kimim var)
Son söz sana kaldı
-
Yaz aşktan da sıcak, gönüllerde tuzak, biliyorsun
Yolladım oltayı, sapladım, sen de geliyorsun
Bir de üstüne, "İstemeden âşık oldum" diyorsun
Hadi gel, sevgilim, olanlar olsun bu gece
***
Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi
Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi
Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi
Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi
***
Hiç yaz olmasa içindeki bu aşk yanar mı? Söyle
Sarıyor heyecan, yok olur mu bedendeki tövbe?
Değişir her yazın şarkısı, her sene ayrı telde
Tutamam kendimi, olacak olsun bu gece
***
Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi
Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi
Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi
Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi
***
Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi
Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi
Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi
Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi
-
Bir alacakaranlığındayım zamanın
Gece mi oluyor, gün mü doğuyor, haberim yok
Bir adama tutulmuşum
Heyecan mı arıyor(Sevgi mi istiyor), bir bilen yok
***
Bir boşluk ortasındayım
Gün tükenmiş dudaklarımda bir tuhaf
Yamaçlara inen sis gibi
Çevreme inivermiş deli düşünceler
-
Uykusuz, yorgun günler
Tükenmiş, bitmiş sözler
Duygular beni çoktan terkedip gittiler
***
Kurumuş eski bir aşk
Hayattan kopmuş uzak
Mahkumdur, böyle bekliyorsa kara toprak
***
Yaptıklarından pişman olsan da
Çektirdiklerin cezan yanında
***
Her gün dua ettim, seni merak ettim
Bir gün geri döner diyerek tükendim
Eski hatıralar, derinden yaralar
Acılar bir gün sana hesap sorar
***
Tanrı'ya seni ben şikayet ettim
Çünkü sen aşkıma ihanet ettin
-
Dünya bir tiyatroysa
Hayat tek perdelik oyunsa
İnsan çaresiz oyuncuysa
Aşk bir kumarsa
***
Bir zar attık kadere, ben aşkı kazandım
Sen sevgimi kaybettin bile bile
Bir zar attık kadere, ben seni kazandım
Sen her şeyi kaybettin güle güle
***
Yok, ayrılık acısı bahane
Gözyaşları içtim şerefine
-
Al sende kalsın bir yaz boyu paylaştığım uzun geceler
Bence yalan fark etmiyor, gereksiz artık son heceler
Kal deyişler, son öpüşler
***
Anlatma bana, yaşadım senden önce kaç veda
Anlatma bana, seninle olmaz aşk asla bir daha
Anlatma bana, yaşadım senden önce kaç veda
***
Anlatma bana, böyle kalsın hiç bozma değer buna
Ne bir eksik bir fazla, yeter bana
Anlatma bana, seninle olmaz asla aşk bir daha
-
Söylemem, Vursan Yüzüme Söylemem
Yaksan Tenimi Söylemem
Kessen Yine De Söylemem
Söyleyemem
***
Söylemem, Çeksen Silahı Söylemem
Kırsan Kapımı Söylemem
Sövsen Yine De Söylemem
Söyleyemem
***
Söylemem, Tek Bir Laf Daha Söylemem Sana
Yaşattığın Bu Acı Yeter Bana
Söylemem Canım, Söylemem Bin Defa Daha
Birazcık Düşün Ve Gözümden Anla
-
Bazı şeyler anlatılmaz
Sus konuşma laf aramızda
Ay doğmuştu, kimse yoktu
Öpüştük şehrin ortasında
***
Ah ondan sonra neler oldu söylemem ben
Ah daha sonra neler olur ben bile bilemem
***
Gel gir içime orda kal
Kendini bana bırak
Sus teslim ol, konuşma boşver
Ve bundan sonrası kolay mı, değil mi, düşünme
***
Bazı şeyler anlatılmaz
Sus konuşma laf aramızda
Bir tesadüf, bir temasla
Kaybolduk şehrin ortasında