Demet Sağıroğlu

Biliyordum zaten en başından Her aşkın değişik ömrü vardır Benim tamdı sana en azından Ama sanki bir tuhaflık vardı *** Ansızın başlar her hikaye Sayfalarında bir çok renk olan Varsın sonu biraz ani bitsin Zaten az sonra da biteceksin *** Susar mıyım asla İnandım aşkla Kaçar mıyım asla Sende ektiğini biçeceksin Pişmanlıktan öleceksin *** Madem koptuysak bu defa Beni hep güzel hatırla Gel sarılalım son defa Demeli artık o la la *** Geçiyordu günler kendi kendimle Bu kuşkuyu nasıl sileceksin Seviyordun güya kendi kendince Bu duyguyu sen ne bileceksin *** Susar mıyım asla İnandım aşkla Kaçar mıyım asla *** Susar mıyım asla İnandım aşka Kaçar mıyım asla Sende ektiğini biçeceksin Pişmanlıktan öleceksin *** Madem koptuysak bu defa Beni hep güzel hatırla Gel sarılalım son defa Demeli artık o la la

Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum