Sen Şimdi Aşk Diyeceksin Şarkı Sözleri
Demet Sağıroğlu Sen Şimdi Aşk Diyeceksin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Sağıroğlu Sen Şimdi Aşk Diyeceksin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Şimdi Aşk Diyeceksin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Sağıroğlu
Sen Şimdi Aşk Diyeceksin
Tüm Şarkıları
-
Düşmeliyim yakandan
Bu kalp atışı fazla inan, yetişemezsin
Başka görür bu gözler
Koyduğu yerden seni inemezsin
***
Sen şimdi aşk diyeceksin
Aşk değil bu, bilemezsin
***
Sessiz kalınca vazgeçtim sanma
Kimseden böyle kolay gidemezsin
Doldur desem bendeki yerini
Bizzat kendin bile inan yetemezsin
***
Sen şimdi aşk diyeceksin
Aşk değil bu, bilemezsin
***
Düşmeliyim yakandan
Bu kalp atışı fazla inan, yetişemezsin
Başka görür bu gözler
Koyduğu yerden seni inemezsin
***
Sen şimdi aşk diyeceksin
Aşk değil bu, bilemezsin
***
Sessiz kalınca vazgeçtim sanma
Kimseden böyle kolay gidemezsin
Doldur desem bendeki yerini
Bizzat kendin bile inan yetemezsin
***
Sen şimdi aşk diyeceksin
Aşk değil bu, bilemezsin