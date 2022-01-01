Demet Sağıroğlu

Düşmeliyim yakandan Bu kalp atışı fazla inan, yetişemezsin Başka görür bu gözler Koyduğu yerden seni inemezsin *** Sen şimdi aşk diyeceksin Aşk değil bu, bilemezsin *** Sessiz kalınca vazgeçtim sanma Kimseden böyle kolay gidemezsin Doldur desem bendeki yerini Bizzat kendin bile inan yetemezsin *** Sen şimdi aşk diyeceksin Aşk değil bu, bilemezsin *** Düşmeliyim yakandan Bu kalp atışı fazla inan, yetişemezsin Başka görür bu gözler Koyduğu yerden seni inemezsin *** Sen şimdi aşk diyeceksin Aşk değil bu, bilemezsin *** Sessiz kalınca vazgeçtim sanma Kimseden böyle kolay gidemezsin Doldur desem bendeki yerini Bizzat kendin bile inan yetemezsin *** Sen şimdi aşk diyeceksin Aşk değil bu, bilemezsin